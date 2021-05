3. Liga live: Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 heute im TV und LIVE-STREAM sehen - alles zur Übertragung des Spitzenspiels

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen Hansa Rostock und dem FC Ingolstadt 04. Goal liefert Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

In der 3. Liga geht es Schlag auf Schlag in Richtung Entscheidung: Im Aufstiegsrennen spielen heute Abend Hansa Rostock und der FC Ingolstadt 04 gegeneinander. Um 19 Uhr wird im Ostseestadion angepfiffen.

Rostock ist derzeit Zweiter mit 65 Punkten, Ingolstadt steht zwei Punkte schlechter da auf Platz drei. Spannung pur also, zumal am heutigen Dienstag auch noch 1860 (4. mit 61 Punkten) und Tabellenführer Dresden (65 Punkte) im Einsatz sind.

Wer heute also das Duell für sich entscheidet, der kann dem Konkurrenten gehörig Schaden zufügen. Goal begleitet den heutigen Abend hier im LIVE-TICKER, zudem findet Ihr hier in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung des Spitzenspiels im TV und LIVE-STREAM.

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 heute live: Das Spitzenspiel der 3. Liga auf einen Blick

Duell Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 Wettbewerb 3. Liga, 35. Spieltag Datum 04.05.2021, 19 Uhr Ort Ostseestadion, Rostock

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 heute live im TV sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Die 3. Liga geht in die entscheidende Phase und noch ist alles andere als klar, welche beiden Mannschaften den direkten Aufstieg in die Zweitklassigkeit schaffen. Umso wichtiger ist es allen Fans der beteiligten Teams, mitzufiebern und die Spiele live zu sehen. Die Übertragungsrechte an der 3. Liga sind bei zwei verschiedenen Kanälen angesiedelt.

Magenta Sport, der Pay-TV-Kanal, zeigt alle Spiele der 3. Liga live im TV und LIVE-STREAM, während verschiedene Sender der ARD Woche für Woche Spiele live im Fernsehen zeigen. Dann sind diese Duelle auch live im Free-TV zu sehen und für jeden frei empfangbar - kostenlos, versteht sich. Doch wie ist das unter der Woche, wenn die 3. Liga ihre Spiele austrägt und die ARD-Sender andere Sendungen im Programm haben?

Fakt ist: Wer Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 heute live im TV sehen will, der findet jetzt und hier Antworten auf alle Fragen.

3. Liga heute live im Free-TV? Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 und die Übertragung

Zweiter gegen Dritter! Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 ist das Spitzenspiel der Liga und es geht für beide um alles oder nichts. Wer heute gewinnt, der kann einen entscheidenden Schritt in Richtung Aufstieg machen. Im Free-TV sind die vollen 90 Minuten heute leider nicht live im TV zu sehen. Das liegt daran, dass unter der Woche alle Spiele bei Magenta Sport gezeigt werden.

Nur an den Wochenendtagen und dann auch nur am Samstag sind Duell der Liga live im Free-TV zu sehen. Die Übertragung aller weiteren Spiele, sei es freitags, sonntags oder auch an einem Montag, obliegt Magenta Sport mit seinem Rechtepaket. Hier findet Ihr alle Infos zu den Spielen im Free-TV, die bald anstehen.

Nun werfen wir aber einen Blick auf die Übertragung von Magenta Sport. Um 19 Uhr wird das Duell Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 dort live im Pay-TV gezeigt / übertragen.

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 heute live auf Magenta Sport: Das müsst Ihr wissen

Magenta Sport zeigt seine Übertragungen nur für diejenigen live, die auch ein Abonnement besitzen. Weiter unten lest Ihr ein paar Details zu dem Paket, welches Ihr abschließen solltet, um Fußball aus der 3. Liga heute live zu sehen. Denn es stehen ja noch mehrere Spiele an.

So sieht die Übertragung von Rostock gegen Ingolstadt heute live auf Magenta aus:

Anstoß : 19.00 Uhr

: 19.00 Uhr Beginn der Übertragungen : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr Sender: MagentaSport

Zudem kommt auch die Konferenz aller Spiele live im TV auf MagentaSport

VfB Lübeck – SV Wehen Wiesbaden

SC Verl – SG Dynamo Dresden

TSV 1860 München – 1. FC Kaiserslautern

Hallescher FC – Türkgücü München

Moderation: Alexander Kunz, Kommentar: Martin Piller

Mit Magenta Sport die 3. Liga sehen: Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 im Abonnement

Wie bereits beschrieben: Ihr braucht ein Abonnement bei Magenta Sport, um die 3. Liga live im TV und LIVE-STREAM sehen zu können. Einen Vorteil gibt es allerdings, den wir nicht unerwähnt lassen wollen: Telekomkunden mit aktivem Vertrag können zwölf Monate lang gratis auf das gesamte Programm zugreifen.

Spitzenspiel 🔝 und Wiedersehen 👋: Robin Krauße trifft mit den @Schanzer am Dienstag auf seinen Ex-Klub @HansaRostock, wo er einst den Sprung in den Profibereich geschafft hatte. 🙌

🗣️ Krauße über das Duell und den Saisonendspurt ➡️ https://t.co/AawfGbCC6f#3Liga #FCHFCI pic.twitter.com/vQNawZJVsr — 3. Liga (@3_liga) May 3, 2021

Hier findet Ihr eine Übersicht über die Pakete:

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 heute im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 3. Liga

Wenn Ihr die 3. Liga heute live sehen und keine Sekunde von dem Spiel Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 verpassen wollt, könnt Ihr als Alternative auch einen LIVE-STREAM herschalten. Magenta Sport zeigt das Ingolstädter Gastspiel in Rostock nämlich dort auch live im Stream.

Die Übertragung dort ist genau die gleiche, die auch im Fernsehen zu sehen ist. Rostock gegen Ingolstadt wird um 19 Uhr angepfiffen und 15 Minuten vorher beginnt die Berichterstattung aus dem Stadion der Rostocker.

MagentaSport überträgt die 3. Liga im LIVE-STREAM: Das ist die kostenlose App

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 heute live im TICKER bei Goal

Wenn Ihr die 3. Liga heute nicht live im TV und LIVE-STREAM anschauen könnt, weil Ihr kein Besitzer eines Magenta-Sport-Abos seid, dann aufgepasst: Goal begleitet alle drei Top-Spiele des Abends heute im LIVE-TICKER. Dieser ist kostenlos und steht jedem somit zur freien Verfügung.

Goal hat alle Spiele der 3. Liga im LIVE-TICKER parat, besonderes Augenmerk legen wir natürlich heute auf den Titelkampf zwischen den beteiligten Teams. Hier geht es direkt zum LIVE-TICKER von Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04.

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 heute im TV und LIVE-STREAM: Die 3. Liga auf einen Blick

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 heute live im ... LIVE-STREAM MagentaSport.de TV MagentaSport LIVE-TICKER Goal.com

Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04 heute live: Die Aufstellung zum Spitzenspiel der 3. Liga

Um 18 Uhr erscheinen hier an dieser Stelle die Aufstellungen zum Spiel Hansa Rostock vs. Ingolstadt 04. Wir sind gespannt!

