Unentschieden zwischen 1860 München und dem FC Bayern II: Das Derby der 3. Liga im TICKER zum Nachlesen

Für beide Teams dürfte das zu wenig sein: 1860 München und der FC Bayern II trennten sich 2:2. Hier ist der TICKER zum Nachlesen.

Für beide Mannschaften stand im Derby der 3. Liga extrem viel auf dem Spiel: Das 2:2 (1:1) zwischen 1860 München und dem FC Bayern II half dabei keinem der beiden Kontrahenten entscheidend weiter.

Denn die Löwen verpassten durch die Punkteteilung den Sprung auf den Relegationsplatz. Und der FCB II liegt nun einen Spieltag vor Saisonschluss drei Zähler hinter dem ersten Nichtabstiegsrang.

1860 München - FC Bayern München II Anpfiff: 14 Uhr Tore 0:1 Sieb (13.), 1:1 Mölders (41., Handelfmeter), 1:2 Singh (49.), 2:2 Steinhart (68., Foulelfmeter) Aufstellung 1860 München Hiller - Willsch (66. Wein), Belkahia, Salger, Steinhart - Dressel - Neudecker, Tallig - Lex, Mölders, Biankadi Aufstellung FC Bayern II Hoffmann - Waidner, Che, Feldhahn, Lungwitz - Stiller, Welzmüller (58. Jastremski) - Singh, Motika, Scott (58. Arrey-Mbi) - Sieb (82. Arp) Gelbe Karten Neudecker (20.), Belkahia (62.), Willsch (64.) - Scott (22.), Welzmüller (55.), Lungwitz (73.)

Ende | Entscheidung vertagt! Sechzig und die Bayern trennen sich im Münchner Stadtderby mit 2:2 und lassen die Verhältnisse damit weiter offen. Besonders spannend bleibt es somit beim FCB, der sich gerade in der ersten Hälfte reinwarf und etwas uninspirierten Löwen den Scheid abkaufte. Während die Roten hinten dicht machten, sorgte ein schneller Konter aus der 13. Minute vorne für die Führung. Erst mit dem Rückstand vor der Brust drehte dann auch der TSV auf, glich per Elfmeter aus und brachte das 1:1 in den zweiten Abschnitt, in dem dann jedoch wieder die Bayern übernahmen und sich die Führung zurückholten. Richtung Endspurt gingen den Roten dann allerdings die Körner aus, sodass Sechzig aufspielte und erneut vom Punkt gleichstellte. So richtig zufrieden ist mit der Punkteteilung keine Seite, denn auch wenn beide ihre Saisonziele weiter im Auge haben, wird es sowohl für Blau, als auch für Rot richtig eng in der kommenden Woche. Für den TSV geht es im Showdown mit dem FCI um die Relegation, Bayern muss für den Klassenerhalt auf Schützenhilfe hoffen.

1860 München vs. Bayern München II im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+2 | 60 Sekunden sind noch zu gehen und es gibt nochmal einen Eckball für den TSV! Daniel Wein schleudert die Kugel rein, findet aber nur den Kopf von Justin Che, der den vielleicht finalen Gegenschlag der Bayern einleitet.

90. | Bayern im Glück! Bei einer Ecke von links schnappt sich Jann-Fiete Arp den Kragen von Semi Belkahia und reißt den Verteidiger der Blauen nieder. Sofort wird ein dritter Elfer gefordert, doch dieses Mal bleibt die Pfeife stumm.

87. | Auch die Roten reiben sich vorne auf. Besonders Lenn Jastremski geht immer wieder dahin, wo es wehtut. Die Abwehrarbeit der Löwen ist derzwit aber so sicher, dass Marco Hiller im Kasten nicht all zu viel zu tun bekommt.

84. | Hoffmann hält die Bayern im Spiel! Schon wieder ist es der lange Halm auf Mölders, der alles ins Laufen bringt. Vor dem Sechzehner spielt Neudecker Lex mit einem Pass durch die Schnittstelle frei, sodass der Angreifer halblinks frei vor der Hütte auftaucht, den Schuss aber nicht am FCB-Schlussmann vorbei bekommt.

82. | Beim FC Bayern kommt Arp für Sieb

1860 München vs. Bayern München II im LIVE-TICKER: WECHSEL

82. | Lange lassen sich die Blauen aber nicht hinten einzwängen und übernehmen stattdessen die Initiative. Immer wieder wird 'Leitlöwe' Sascha Mölders mit langen Pässen gesucht, die die Sturmspitze dann an die Kollegen verteilt. Für Stefan Lex wird die schnelle Weitergabe in den Lauf aber einen Tick zu lang.

79. | Das wär's gewesen! Links vor dem Kasten der Bayern pflückt Sascha Mölders einen hohen Steilpass von Phillipp Steinhart aus der Luft und zimmert den Ball aus spitzem Winkel aufs lange Kreuzeck. Keeper Ron-Thorben Hoffmann guckt den Schuss aber an seinem Gehäuse vorbei.

76. | Auch an der Seitenlinie steigt die Anspannung. Entsprechend sind von beiden Coaches nun deutlich mehr und lautere Ansagen in Richtung der Spieler zu vernehmen.

73. | Auch der nächste Anlauf der Roten endet in einem Konter, der dieses Mal über Dennis Dressel läuft. Alexander Lungwitz bremst den Gegenangriff der Löwen aber noch vor der Mittellinie.

1860 München vs. Bayern München II im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

73. | Lenn Jastremski will auf der rechten Außenbahn Tempo aufnehmen, sieht sich aber schnell vier Gegenspieler gegenüber und verliert den Ball, der sofort in den Lauf von Sascha Mölders fliegt. Vorne sucht der Angreifer den Pass in den Lauf von Merveille Biankadi, doch Ron-Thorben Hoffmann ist schneller.

71. | Jetzt wird es nochmal richtig hitzig. Bayern läuft sofort wieder an, sieht sich nun aber tiefstehenden Sechzigern gegenüber.

68. | Und wieder schlägt es ein! Diesmal ist es nicht Mölders, sondern Steinhart, der sich das Leder am Punkt zurecht legt. Der Linksverteidiger zieht mit dem linken Schlappen ab und nagelt den Ball ins rechte Toreck. FCB-Keeper Hoffmann war auch dieses Mal in der falschen Ecke unterwegs.

TOOOR! 1860 München - Bayern München II 2:2 | Torschütze: Steinhart

67. | Nächster Strafstoß für die Sechziger! Stefan Lex streckt im Zweikampf mit Feldhahn das linke Bein aus, wird vom Bayernspieler erwischt und geht zu Boden.

66. | Bei den Löwen kommt Wein für Willsch

1860 München vs. Bayern München II im LIVE-TICKER: WECHSEL

64. | Doppelt bitter für Marius Willsch! Der Rechtsverteidiger der Löwen kommt im Zweikampf an der Außenlinie deutlich zu spät, kassiert gleich die nächste Karte und verletzt sich dabei auch noch zusätzlich.

1860 München vs. Bayern München II im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

62. | Angelo Stiller ist beinahe vorne durch und hat schon den Abschluss vor Augen. Kurz vor dem Sechzehner kommt jedoch Semi Belkahia angeflogen, grätscht den Angreifer um und die zweite Gelbe gegen die Sechziger. Somit findet der Schowdown gegen den FCI ohne den Innenverteidiger statt.

1860 München vs. Bayern München II im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

61. | Stefan Lex fängt einen Aufbaupass im Mittelkreis ab und hat dann viel freies Geläuf vor sich. Beim Steilpass auf die rechte Außenbahn steht Merveille Biankadi allerdings im Abseits.

58. | Während die Bayern durchwechseln und Arrey-Mbi für Scott und Jastremski für Welzmüller bringen, hat sich das Bild an den ersten Abschnitt angepasst. Sechzig macht Druck nach vorne, findet aber nur selten gefährlich in den Strafraum hinein. Der FCB setzt weiter auf schnelle Konter.

1860 München vs. Bayern München II im LIVE-TICKER: WECHSEL

55. | Auf Höhe der Mittellinie stoppt Maximilian Welzmüller den herannahenden Merveille Biankadi mit einem ruppigen Einsteigen und sieht die nächste Gelbe. Zusätzlicher Wermutstropfen: Welzmüller wird damit im Abschlussspiel gesperrt sein.

1860 München vs. Bayern München II im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

54. | Hiller verhindert den Singh-Doppelpack! Erneut erzwingen die Roten einen blitzschnellen Gegenangriff, der wieder Singh auf der rechten Seite findet. Der Angreifer rauscht aus dem Hintergrund heran, sucht erneut den Weg ins lange Eck, scheitert dieses Mal aber am Schlussmann der Löwen.

52. | Sechzig will sofort zurückschlagen und schickt Mölders mit einem langen Schlag vorne rein. Die Fahne bleibt unten, doch Hoffmann ist dran und klärt zur Ecke, die gleich erneut in Richtung der Sturmspitze segelt. Diesmal sind die Bayern aber vor dem Abschluss dazwischen.

49. | Der FCB holt sich die Führung zurück! Im Mittelfeld erzwingt Alexander Lungwitz einen Konter für die Roten, der über Armindo Sieb auf die rechte Außenbahn läuft. Von hier zieht Sarpreet Singh nach innen, vernascht seinen Gegenspieler und befördert das Spielgerät mit dem starken Linken in die lange Torecke.

TOOOR! 1860 München - Bayern München II 1:2 | Torschütze: Singh

49. | Die Bayern müssen nachlegen und drehen vorne auf. Sarpreet Singh geht Zentral auf den gegnerischen Kasten zu und hat sowohl links, als auch rechts Abspielmöglichkeiten. Der Angreifer versucht es an der Strafraumkante aber selbst mit dem Abschluss und donnert das Leder rechts am Ziel vorbei.

46. | Hinein in den zweiten Abschnitt! Beide Seiten kommen ohne Wechsel aus der Kabine.

1860 München vs. Bayern München II im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Pause | Nach 45 Minuten im 'Schicksalsderby' steht ein Treffer pro Seite zu Buche! Das es für die Bayern heute um alles geht, war in der ersten Hälfte schon ganz gut zu merken, denn die Truppe von Coach Danny Schwarz zeigte vor allem in der Defensive eine aufopfernde Leistung, schmiss sich in beinahe alles rein und nahm der Offensive der Sechziger viel ab. Vorne machte der FCB derweil Tempo und erkämpfte sich in der 13. Minute den Führungstreffer durch Armindo Sieb. Spielerisch gaben die Löwen trotzdem weitgehend den Ton an und rackerte sich im Angriff ab. Zum Ausgleich bedurfte es allerdings eines Elfers, den es für ein Handspiel von Alexander Lungwitz gab und der von Sascha Mölders verwandelt wurde.

1860 München vs. Bayern München II im LIVE-TICKER: HALBZEIT

44. | Von Schock und Enttäuschung ist jedoch keine Spur bei den Bayern, die sofort zum Gegenschlag ausholen. Der Kracher von Armindo Sieb aus der zweiten Reihe prallt jedoch an einem Gegenspieler ab und wird zum Eckball. Dieser bringt anschließend jedoch keine Gefahr.

41. | Sechzig gleicht aus! Der Strafstoß ist eine Sache für Sascha Mölders, der nicht lange fackelt und den Ball mit dem rechten Fuß in die linke, untere Ecke pfeffert. Ron-Thorben Hoffmann ist da schon längst auf dem Weg ins entgegengesetzte Eck.

TOOOR! 1860 München - Bayern München II 1:1 | Torschütze: Mölders

40. | Elfmeter für die Löwen!

39. | 1860 beißt sich die Zähne an der Hintermannschaft der kleinen Bayern aus, die jetzt sogar meist schon die Flanken wegnimmt. Dennis Dressel bekommt aus dem zentralen Halbfeld dann doch mal eine hohe Hereingabe rein, der Kopfball von Sascha Mölders rauscht aber weit drüber.

37. | Feuerwerk über der Grünwalder Straße! Auch wenn die Akteure auf dem Rasen noch etwas verhalten daherkommen, die Fans der Löwen, die sich rund um das Stadion versammelt haben, geben alles, um ihre Mannschaft anzupeitschen.

36. | Armindo Sieb holt sich den Ball im Sechzehner der 60er zurück, sieht den Weg zum Netz aber versperrt. Deshalb wandert die Kugel erstmal zurück zu Maximilian Welzmüller, der am linken Strafraumeck schließlich für Nemanja Motika ablegt. Der Youngster forciert den Schuss aufs kurze Eck, doch Marco Hiller ist zur Stelle.

33. | Eckbälle gibt es für das Team von Michael Köllner dafür aber immer wieder. Bisher haben die 'Gäste' auf die Standards der Blauen aber immer die passenden Antworten. Keeper Ron-Thorben Hoffmann muss da oft gar nicht erst eingreifen.

30. | Der FCB will es mehr. Die Ausgangskonstellation macht sich aktuell deutlich im Spielverlauf bemerkbar, denn die Roten schmeißen sich hinten in alles rein und machen vorne Tempo. 1860 hingegen tut sich in der Offensive schwer und kommt meist über den Flankenball ins Zentrum nicht hinaus.

27. | Singh verpasst das 2:0! Mit einem blitzschnellen Konter bringen die Bayern den Angreifer auf der rechten Seite in Ballbesitz, von wo der Offensivmann im Robben-Stil in die Mitte zieht und mit dem linken Schlappen abdrückt. Am langen Kreuzeck fehlen dem Schlenzer aber wenige Zentimeter zum Erfolg.

25. | Sportlich geht es mit Vorwärtsdruck der 60er weiter. Auf der linken Außenbahn will Dennis Dressel das Leder heiß machen, doch Dennis Waidner hält dagegen und holt schlussendlich einen Einwurf für die Roten heruas.

22. | Auch Scott holt sich eine Gelbe ab! Mit einer überzogenen Grätsche rauscht der Vorbereiter des Führungstreffers in den gestarteten Willsch hinein und sieht zurecht die erste Karte gegen den FCB.

1860 München vs. Bayern München II im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

20. | Die erste Karte der Partie geht an die Löwen und Richard Neudecker, der kurz hinter der Mittellinie einen schnellen Konter der Bayern verhindert. Im Anschluss gibt es ein ernstes Gespräch mit dem Refree, der zum Abschluss der Diskussion auch noch den Karton zückt.

1860 München vs. Bayern München II im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

16. | Und plötzlich ist der FCB am Drücker! Sarpreet Singh ist seinen Gegenspielern enteilt und taucht gefährlich am rechten Pfosten auf. In allerletzter Sekunden können die Verteidiger den Angreifer auf Kosten eines Eckballs dann aber doch noch vom Leder trennen. Der Standard bringt jedoch nichts ein.

13. | Die Bayern gehen in Führung! Im Zentralen Rückraum spielen die Roten den Ball zu Christopher Scott, der mutig auf die Viererkette der Löwen zugeht und den Ball dann perfekt in den Lauf von Armindo Sieb steckt. Der 18-Jährige hat daraufhin halblinks vom Tor viel Platz und schlenzt die Kugel mit dem rechten Fuß gefühlvoll ins lange Eck.

TOOOR! 1860 München - Bayern München II 0:1 | Torschütze: Sieb

12. | Inzwischen sind die hektischen Anfangsminuten taktischem Abtasten auf beiden Seiten gewichen. 60 ist zwar durchaus das dominantere Team, die Roten halten bisher aber gut dagegen und kombinieren sich immer wieder geordnet aus der eigenen Hälfte. Die ersten echten Torchancen lassen aber noch auf sich warten.

10. | Glück für die Löwen! Sarpreet Singh jagt in der Hälfte des Gegners einem langen Schlag der Kollegen hinterher, wird aber vor dem Sechzehner von Semi Belkahia zu Fall gebracht. Die Bayern fordern den Pfiff, doch Schiedsrichter Frank Willenborg winkt ab.

7. | Der erste Vorstoß der Roten läuft über die linke Seite und über den Startelfdebütanten Nemanja Motika, der einen Eckball herausholt. Die anschließende Hereingabe geht dann gleich wieder in Richtung des Youngsters, der seine Torannäherung jedoch rechts vorbeidrückt.

5. | Doch der Druck bleibt hoch! Der Gastgeber erzwingt den ersten Eckball von rechts und sucht im Zentrum erneut nach Biankadi, der den Kopfball aber hauchzart am kurzen Pfosten vorbei schickt. Der anschließende Befreiungsversuch der Bayern kommt nicht über die Mittellinie hinaus, wird im Umkehrschluss aber auch nicht wirklich gefährlich.

3. | Michael Köllner hatte versprochen, dass seine Truppe 'alles reinhauen' wolle. Die Aussage bewahrheitet sich schon in den ersten Minuten, denn der TSV setzt sofort auf lange Bälle in die Spitze, die unter anderem Merveille Biankadi auf die Reise schicken. FCB-Keeper Ron-Thorben Hoffmann kommt dem Angreifer aber zuvor und sackt den Steilpass ein.

1. | Auf geht's! Vom 'Schicksalsderby' und dem 'Derby der Schmerzen' war im Vorfeld in den Münchner Zeitungen zu lesen. Fakt ist: Für den FCB geht es ums Überleben, für die Löwen um den Aufstieg. Mehr Spannung geht kaum!

1860 München vs. Bayern München II im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Ganz unerheblich ist der Ausgang der heutigen Partie aber eben auch für die Löwen nicht, denn ein Sieg heute und auch der direkte Aufstieg ist noch möglich. Deshalb gehen auch die Blauen heute kein Risiko ein und schicken die selbe Elf auf den Platz, die in der Vorwoche ein 1:1 bei Wehen Wiesbaden erspielte. Bayern setzt derweil auf zwei Wechsel und bringt Alexander Lungwitz und Nemanja Motika für Rémy Vita und Nicolas Kühn.

Vor Beginn | Auf der Gegenseite ist die Vorfreude auf das anstehende Match besonders hoch, schließlich konnten die Löwen zuletzt in sieben aufeinanderfolgenden Spielen punkten und stehen damit weiterhin in Schlagdistanz zum Relegationsplatz. Nur drei schmale Zähler trennen die Truppe von Michael Köllner vom drittplatzierten FC Ingolstadt, gegen den es am kommenden, finalen Spieltag zum absoluten Showdown um die Aufstiegschance kommen wird. Entsprechend entspannt zeigte sich der Coach mit Blick auf die eigene Situation, denn 'egal, was am Wochenende passiert, wir sind am 38. Spieltag noch im Rennen', schmunzelte Köllner auf der zurückliegenden Pressekonferenz.

Vor Beginn | Der Trend der letzten Wochen spricht allerdings deutlich gegen das Team von Danny Schwarz und Martín Demichelis, das inzwischen seit über fünf Wochen auf einen Sieg wartet. Das 2:0 über Wehen Wiesbaden vom 07.03. ist derzeit der letzte Erfolg der Bayern, auf den seither drei Unentschieden und sieben Niederlagen folgten. Darunter auch Pleiten gegen die anderen Abstiegskandidaten aus Unterhaching, Lübeck und Meppen. In der Vorrunde endete die Begegnung mit dem Giesinger Stadtrivalen zudem mit 0:2 für 1860.

Vor Beginn | Unterschiedlicher könnten die Ausgangslagen der beiden Rivalen aus der bayrischen Landeshauptstadt wohl kaum sein, denn während die Löwen im Saisonendspurt weiter vom Aufstieg träumen, wird die Luft im Abstiegskampf für den FCB immer dünner. Zwei Spieltage vor dem Ende der laufenden Spielzeit hat der Vorjahresmeister 36 Punkte auf dem Konto und damit vier Zähler Rückstand auf den rettenden, sechzehnten Tabellenplatz. Ein Erfolg im Auswärtsspiel im eigenen Stadion ist also Pflicht, um für den kommenden Samstag, wenn es als Heimteam gegen den Halleschen FC geht, die Chance auf den Ligaverbleib aufrechtzuhalten.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des 37. Spieltages zwischen 1860 München und der Reserve des FC Bayern.

1860 München vs. FC Bayern II: Die Aufstellungen

1860 München vs. FC Bayern II im LIVE-TICKER: Das Duell in der 3. Liga im Überblick