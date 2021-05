1860 München vs. FC Bayern München II heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung, Bilanz - die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga kommt es zum Derby zwischen 1860 München und dem FC Bayern II. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

In der 3. Liga ist es jedes Jahr ziemlich spannend, was Aufstiegsrennen und Abstiegskampf angeht, doch in diesem Jahr ist die Spannung schier grenzenlos. Heute treffen mit dem TSV 1860 München und dem FC Bayern München II im Derby zwei Teams aufeinander, für die es um jede Menge geht.

Um 14 Uhr wird das Derby angepfiffen, dann geht es für die Löwen um den Aufstieg und den FCB II darum, als Vorjahresmeister nicht in die Regionalliga abzusteigen. Wo aber könnt Ihr das ganze Spiel der 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen?

1860 München vs. FC Bayern München II wird im Grünwalder Stadion ausgetragen, das Duell könnt Ihr in jedem Fall live anschauen oder aber auch im LIVE-TICKER bei Goal kostenlos verfolgen.

3. Liga heute live: 1860 München vs. FC Bayern München II auf einen Blick

Duell 1860 München vs. FC Bayern München II Wettbewerb 3. Liga, 37. Spieltag Anpfiff 16.05.2021, 14 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße, München

1860 München vs. FC Bayern München II heute live im TV sehen: Die Übertragung der 3. Liga

Derbytime in der Landeshauptstadt Bayerns! Der TSV 1860 München duellierte sich damals noch mit dem FC Bayern München, der ersten Garde, in der Bundesliga. Mittlerweile finden die Derbys zwei Ebenen tiefer statt und 1860 trifft heute auf die kleinen Bayern. Doch wo läuft das Spiel heute live im TV?

1860 München vs. FC Bayern München II heute live im Free-TV?

Woche für Woche findet die 3. Liga Fans, die sich die Spiele live im deutschen Fernsehen anschauen. Doch wie werden die Duelle eigentlich live im TV übertragen? Das Free-TV hat dabei eine tragende Rolle inne, denn an jedem Wochenende werden ausgewählte Partien kostenlos ausgestrahlt.

Für das Derby 1860 München vs. FC Bayern München II gilt das an diesem Sonntag leider nicht. Ihr müsst Euch deswegen damit begnügen, dass das Duell im Pay-TV gezeigt wird. Stattdessen laufen bzw. liefen diese Spiele am 37. Spieltag kostenlos im Free-TV.

Samstag, 15. Mai MSV Duisburg - FC Ingolstadt WDR / BR Viktoria Köln - 1. FC Kaiserslautern SWR / SR Sonntag, 16. Mai Dynamo Dresden - Türkgücü München MDR

Hier findet Ihr alle Infos zu den Spielen der 3. Liga heute live im Free-TV.

1860 München vs. FC Bayern München II heute live auf Magenta Sport

In der 3. Liga kommt es zu einem echt richtungsweisenden Derby zwischen den Löwen und den kleinen Bayern. Das ganze Spiel seht Ihr heute nur beim Pay-TV-Sender Magenta Sport, für den Ihr ein Abonnement benötigt. Habt Ihr ein solches, dann findet Ihr hier alles Wissenswerte zur Übertragung der 3. Liga.

Übertragung ab: 13.45 Uhr

Anpfiff: 14 Uhr

Moderation: Simon Köpfer

Kommentiert von: Alexander Klich

Für das Abonnement müsst Ihr angemeldet sein, folgendes solltet Ihr dazu wissen: Für Kunden der Telekom ist Magenta Sport im ersten Jahr kostenfrei, ab dem 13. Monat werden für das Abo 4,95 Euro pro Monat fällig, Auch wenn Ihr nicht Kunde der Telekom seid, könnt Ihr dennoch ein Abo abschließen. Dieses ist allerdings teurer. Angeboten werden ein Jahresabo (9,95 Euro pro Monat) und ein Monatsabo (16,95 Euro pro Monat). Das Monatsabo kann zum Monatsende gekündigt werden.

Hier gibt es alle Informationen zu Magenta Sport.

1860 München vs. FC Bayern München II heute im LIVE-STREAM sehen: So wird das Derby übertragen

Wenn Ihr also ein Magenta-Sport-Abonnement habt, dann könnt Ihr Euch aussuchen, wie Ihr 1860 München vs. FC Bayern München II heute anschaut. Seid entweder live im TV oder aber im LIVE-STREAM auf der Online-Plattform des Senders mit dabei, das ist Euch überlassen.

🏆Seit Samstag ist es definitiv: Die #Löwen sind über die Liga für die 1. Hauptrunde des #DFBPokal 2021/22 qualifiziert. Diese findet vom 6.-9.8.21 statt. Dabei hat der TSV 1860 Heimrecht gegen einen Erst- oder Zweitligisten. Weiterlesen: ▶️https://t.co/vQ8zgPFYio#tsv1860 #ELIL pic.twitter.com/cpInSZHBKo — TSV 1860 München (@TSV1860) May 10, 2021

Was wir oben bereits angeschnitten hatten, gibt es hier mit ein paar wichtigen Links:

Bereits gelesen habt Ihr, wann die Vorberichterstattung zum Duell 1860 München vs. FC Bayern München II beginnt: um 13.45 Uhr. Schaltet einfach rein und schaut Euch dann die vollen 90 Minuten heute live im Stream an. Danach wissen wir vielleicht mehr, wie es mit den beiden Teams in der 3. Liga weitergeht.

1860 München vs. FC Bayern München II im LIVE-STREAM auf MagentaSport: Das ist die kostenlose App

1860 München vs. FC Bayern München II heute live im TICKER: Die 3. Liga bei Goal verfolgen

Wenn Ihr die Übertragung zum Derby zwischen 1860 und Bayern II heute im TV und LIVE-STREAM verpasst habt oder einfach keine Zeit hattet, vor dem TV-Bildschirm Platz zu nehmen, dann gibt es dank Goal eine lohnenswerte Alternative.

Um 14 Uhr beginnt das Duell, dieses begleiten wir für Euch im kostenlosen LIVE-TICKER. Hier erfahrt Ihr alles rund um die vollen 90 Minuten, zudem zeigen wir Euch vor dem Spiel, wie beide Teams personell an die Sache rangehen.

3. Liga heute live: Die Aufstellungen zu 1860 München vs. FC Bayern München II

Hier erscheinen die Line-Ups beider Teams gegen 13 Uhr.

3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM: 1860 München vs. FC Bayern München II und die Übertragung

1860 München vs. FC Bayern München II: Die Tabelle der 3. Liga