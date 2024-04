Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich langsam aber sicher auf die Heim-EM vor. Hier erfahrt Ihr, wo das DFB-Team dafür Quartier bezieht.

Die Europameisterschaft in Deutschland rückt von Tag zu Tag näher. Am 14. Juni ist es so weit und die deutsche Nationalmannschaft eröffnet gegen Schottland das Turnier. Am 14. Juli soll in Berlin das Finale über die Bühne gehen.

Die Vorbereitungen für das Großereignis laufen auf Hochtouren, eine wichtige Komponente bildet dabei die Unterkunft.