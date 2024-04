Schweiz bei der EM 2024: Der Kader der Schweizer Nati von Trainer Murat Yakin

So könnte der Kader der Schweiz für die EURO 2024 in Deutschland aussehen.

Zwischen 1996 und 2020 hat sie an fünf UEFA-Europameisterschaften teilgenommen, in diesem Jahr wird sie zum sechsten Mal dabei sein.

Die Schweiz träumt davon, bei der EURO 2024 in Deutschland erneut die Gruppenphase zu überstehen.

Zweimal kam die Mannschaft schon über diese hinaus: 2016 erreichte sie das Achtelfinale und 2021 sogar das Viertelfinale. Vor drei Jahren schalteten die Schweizer im Achtelfinale Frankreich aus, Schluss war dann erst gegen Spanien im Elfmeterschießen.

In Gruppe A bekommt es die Schweiz nun im letzten Gruppenspiel mit Gastgeber Deutschland (am 23. Juni ab 21 Uhr in Frankfurt), sowie zuvor mit Ungarn und Schottland.

Wer wird im Kader von Murat Yakin für die EURO 2024 stehen? GOAL analysiert die mögliche Auswahl.