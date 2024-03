Welche Spiele der EM 2024 werden in Berlin ausgetragen? Termine, Tickets und mehr

Berlin als Hauptstadt darf und wird bei der bevorstehenden Heim-EM natürlich nicht fehlen. Hier erfahrt Ihr, welche EM-Spiele dort stattfinden.

Es ist nicht mehr lange bis zum Start der Europameisterschaft in Deutschland. In fast genau drei Monaten (Stand Mitte März 2024) wird das Großereignis in München mit dem Gruppenspiel zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland eröffnet.

In den darauffolgenden vier Wochen soll in zehn verschiedenen Stadien um die EM-Trophäe gekämpft werden. Eines dieser zehn Stadien ist das Berliner Olympiastadion, das mit einer Kapazität von etwas mehr als 70.000 Plätzen das größte beim Turnier ist.

GOAL zeigt Euch im folgenden Artikel, welche EM-Spiele in der Hauptstadt Deutschlands vonstatten gehen werden.