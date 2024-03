Wo läuft San Marino vs. St. Kitts und Nevis heute live? Das Länderspiel der Fußballzwerge im LIVE STREAM und TV sehen

Die Fußballzwerge San Marino und St. Kitts und Nevis stehen sich in einem Testspiel gegenüber. Bei uns gibt es alle Infos zum Duell.

Das Länderspielwochenende geht munter weiter. Auch heute (Sonntag, 24. März) stehen wieder zahlreiche Partien auf dem Plan.

In einer davon treten die beiden Fußballzwerge San Marino und St. Kitts und Nevis gegeneinander an. Das Duell wird um 20.45 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Stadio Olimpico di Serravalle in San Marino, wo am vergangenen Mittwoch übrigens auch das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen stattfand.

Das bessere Ende behielt dabei St. Kitts und Nevis für sich. Das Karibikland gewann 3:1.

San Marino, das seit Bestehen erst ein Länderspiel gewinnen konnte, wird an der EM in Deutschland (14. Juni - 14. Juli) nicht teilnehmen.