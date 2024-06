Wo läuft Österreich vs. Frankreich heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Topfavorit Frankreich startet heute gegen Österreich in die EM 2024. Hier erfahrt ihr, wo das Spiel live im Free-TV und im LIVE STREAM läuft.

Am heutigen Montag, 17. Juni, steigt mit Frankreich der oft genannte Top-Favorit auf den Titel bei der EM 2024 in Deutschland in das Turnier ein. In der Gruppe D ist Österreich der erste Gegner der Equipe Tricolore. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Das französische Starensemble um Kylian Mbappé ist heiß auf den Sieg bei der EM 2024. Nach der verpatzten Generalprobe (0:0 gegen Kanada) hagelte es aber im Vorfeld der EM Kritik an der Mannschaft von Trainer Didier Deschamps.

Auf die leichte Schulter sollte Frankreich den heutigen Gegner nicht nehmen. Unter Ralf Rangnick hat sich Österreich zu einer sehr ernst zu nehmenden Mannschaft entwickelt.

Läuft Frankreich vs. Österreich heute live im Free-TV? Das und noch viel mehr zum Spiel erfahrt ihr jetzt.