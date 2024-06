Österreich trifft am Montag auf Frankreich. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel in Gruppe D der EM 2024 im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Bei der EM 2024 gehen die Partien des ersten Spieltags in der Gruppe D über die Bühne. Dabei bekommt es Österreich am Montag (17. Juni) mit Frankreich zu tun. Der Anstoß erfolgt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert die Düsseldorf Arena als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen den Rot-Weiß-Roten und Les Bleus. Österreich und Frankreich belegen im FIFA-Ranking vom 4. April den 25. und den zweiten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Österreich vs. Frankreich im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Österreich vs. Frankreich heute im Free TV und im LIVE STREAM, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Österreich – Frankreich Wettbewerb EM 2024, Gruppe D Datum Montag, 17. Juni 2024 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Düsseldorf Arena

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Frankreich bei der EM 2024 im LIVE STREAM und live im Free TV?

Österreich vs. Frankreich heute im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Österreich-News

Die österreichische Nationalmannschaft hatte sich im November in Estland und zuhause gegen Deutschland mit 2:0 durchgesetzt.

Anschließend hatte die Elf von Ralf Rangnick ein 2:0 in der Slowakei, ein 6:1 gegen die Türkei und am 4. Juni ein 2:1 gegen Serbien eingefädelt.

Am 8. Juni endete ein Nachbarduell in der Schweiz mit einem 1:1. Damit riss eine Serie von zuvor sechs Siegen am Stück.

Die Aufstellung von Österreich:

Pentz - Posch, Danso, Wöber, Mwene - Seiwald, Laimer, Grillitsch - Sabitzer, Baumgartner - Gregoritsch

Frankreich-News

Frankreich hatte die EM Qualifikation mit einem 14:0 gegen Gibraltar und einem 2:2 in Griechenland abgeschlossen.

Danach hatte das Team von Didier Deschamps Ende März ein 0:2 gegen Deutschland und ein 3:2 gegen Chile verzeichnet.

Zuletzt fuhren Les Bleus ein 3:0 gegen Luxemburg und am 9. Juni eine Nullnummer gegen Kanada ein.

Die Aufstellung von Frankreich:

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Kanté, Rabiot, Griezmann - Dembélé, Thuram, Mbappé

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Österreich heute live im Free TV und im LIVE STREAM? Kommentator, Moderator und Experten bei der ARD

Die ARD geht bereits um 20.15 Uhr auf Sendung, sendet also eine ausführliche Vorberichterstattung von 45 Minuten. Moderator im Ersten ist Alexander Bommes, Bastian Schweinsteiger begleitet Frankreich gegen Österreich als Experte.

Kommentator im Free-TV ist derweil Tom Bartels, der auf die Unterstützung von Co-Kommentatorin Almuth Schult bauen kann.

Beginn der Vorbericht bei der ARD 20.15 Uhr Moderator bei der ARD Alexander Bommes Kommentator bei der ARD Tom Bartels Experten bei der ARD Bastian Schweinsteiger

Almuth Schult

Österreich gegen Frankreich live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 12 Siege Österreich 2 Siege Frankreich 8 Unentschieden 2 Letztes Duell Frankreich vs. Österreich 2:0 (Nations League, 22. September 2022)

Wer zeigt / überträgt Frankreich vs. Österreich heute live im Free TV und im LIVE STREAM? Nützliche Links zur EM 2024