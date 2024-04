Österreichs Kader für die EM 2024: Ralf Rangnicks Aufgebot für die Europameisterschaft in Deutschland

Zum dritten Mal in Serie nehmen die Österreicher an der EM teil. Wir blicken auf ihren möglichen Kader.

Österreich will bei der Europameisterschaft zum wiederholten Male in die K.o.-Runde einziehen.

Das Team, das in der EM-Qualifikation in der Gruppe F hinter Belgien den zweiten Platz belegte, nimmt zum insgesamt fünften Mal an einer Endrunde des Turniers teil.

Die Mannschaft, die bei ihrer ersten Teilnahme an der Europameisterschaft 2008 als Co-Gastgeber fungierte, trifft in der Gruppe D diesmal auf die Niederlande, Frankreich und Polen - eine echte Hammergruppe.

Ralf Rangnick ist nach Marcel Koller und Franco Foda der dritte Trainer, der sich für die Europameisterschaft qualifiziert hat. Die beste Leistung unter Foda war der Einzug ins Achtelfinale bei der EM 2021.

Nach einer Reihe von internationalen Freundschaftsspielen gegen Deutschland, die Slowakei, die Türkei, Serbien und die Schweiz stellt sich die Frage, wer es in Rangnicks Kader für die Euro 2024 schaffen wird.