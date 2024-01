Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Wo findet Al-Nassr gegen Inter Miami statt?

Ein Testspiel, das deutlich mehr als nur ein Testspiel ist. Aber wo findet das Duell zwischen Ronaldo und Messi eigentlich statt?

Über Jahre hinweg haben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo den Weltfußball geprägt. Eine ganze Generation von Fans beschäftigte ständig die Frage: Wer ist denn nun besser? CR7 oder Messi?

Mittlerweile sind die beiden Superstars weit in ihren 30ern und spielen nicht mehr in Europa. Ronaldo heuerte Anfang 2023 in Saudi-Arabien an, Messi zog es einige Monate später in die USA.

Am 1. Februar kommt es nun noch einmal zum großen Duell: Al-Nassr um CR7 bestreitet dann nämlich ein Testspiel gegen Inter Miami um Messi.

Wo die Partie stattfinden wird, erklärt Euch GOAL im Folgenden.