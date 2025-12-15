WM 2026 in akuter Gefahr? Marc-Andre ter Stegen trifft beim FC Barcelona wohl eine bemerkenswerte Entscheidung

Ter Stegen ist nach einer Rückenoperation im Spätsommer wieder fit und stand in der vergangenen Woche beim 2:1-Erfolg in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt erstmals wieder im Flick-Kader. Auch beim 2:0 im LaLiga-Duell mit CA Osasuna gehörte der 33-Jährige zum Aufgebot, drückte aber erneut 90 Minuten lang die Ersatzbank.

Flick hatte dem ehemaligen Gladbacher wenig Hoffnungen auf regelmäßige Einsatzzeiten gemacht und betont, 25-Millionen-Euro-Neuzugang Joan Garcia bleibe die Nummer eins bei den Blaugrana. "Es kommt überhaupt nicht infrage, Joan auszutauschen. Er macht seine Sache sehr gut", stellte der ehemalige Bundestrainer. Auf eine Rangfolge hinter dem Spanier wollte sich Flick mit Blick auf ter Stegen und Wojciech Szczesny allerdings nicht festlegen: "Es gibt keine Nummer zwei oder drei."

Seinen Standpunkt hat Flick ter Stegen nach eigenen Angaben auch erläutert: "Ich habe mit ihm gesprochen, das ist meine Aufgabe. Aber es bleibt eine Angelegenheit zwischen ihm und mir."