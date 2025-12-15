Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen will Spaniens Meister FC Barcelona trotz seiner schwierigen sportlichen Situation nicht verlassen. Das berichtet der Radiosender Cadena SER.
WM 2026 in akuter Gefahr? Marc-Andre ter Stegen trifft beim FC Barcelona wohl eine bemerkenswerte Entscheidung
Demnach strebe der Kapitän keinen Abgang von den Katalanen an, auch wenn er unter Cheftrainer Hansi Flick nur noch Ersatz ist. Ter Stegen werden sich nicht "proaktiv" um einen Transfer im Januar bemühen, heißt es. Dazu komme ein Wechsel in eine kleinere Liga wie die türkische Süper Lig für ihn nicht in Frage. Auch einen Abschied auf Leihbasis für den Rest der Saison wolle er nicht.
Eine durchaus überraschende Entwicklung, da ter Stegen dringend Spielpraxis braucht, um bei der WM 2026 in den USA, Mexiko sowie Kanada die deutsche Nummer eins zu sein und sich die Wechselgerüchte um ihn zuletzt gehäuft hatten.
FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen muss sich hinter Joan Garcia anstellen
Ter Stegen ist nach einer Rückenoperation im Spätsommer wieder fit und stand in der vergangenen Woche beim 2:1-Erfolg in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt erstmals wieder im Flick-Kader. Auch beim 2:0 im LaLiga-Duell mit CA Osasuna gehörte der 33-Jährige zum Aufgebot, drückte aber erneut 90 Minuten lang die Ersatzbank.
Flick hatte dem ehemaligen Gladbacher wenig Hoffnungen auf regelmäßige Einsatzzeiten gemacht und betont, 25-Millionen-Euro-Neuzugang Joan Garcia bleibe die Nummer eins bei den Blaugrana. "Es kommt überhaupt nicht infrage, Joan auszutauschen. Er macht seine Sache sehr gut", stellte der ehemalige Bundestrainer. Auf eine Rangfolge hinter dem Spanier wollte sich Flick mit Blick auf ter Stegen und Wojciech Szczesny allerdings nicht festlegen: "Es gibt keine Nummer zwei oder drei."
Seinen Standpunkt hat Flick ter Stegen nach eigenen Angaben auch erläutert: "Ich habe mit ihm gesprochen, das ist meine Aufgabe. Aber es bleibt eine Angelegenheit zwischen ihm und mir."
Marc-Andre ter Stegens Vertrag bei Barca läuft bis 2028
Ter Stegen braucht sich also keine Hoffnungen auf eine dauerhafte Rückkehr ins Barca-Tor zu machen. Laut Bundestrainer Julian Nagelsmann sind regelmäßige Einsätze allerdings die Grundvoraussetzung für eine DFB-Nominierung. Laut Cadena SER sei sich ter Stegen der diffizilen Situation bewusst, aber er setze darauf, dass sich die Dinge ändern können und er im Fall der Fälle seine Chance nutzen wolle.
Seine bislang letzte Partie hatte ter Stegen für Deutschland im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich am 8. Juni bestritten. Bei Barcelona hatte er gut zwei Wochen zuvor am vorletzten Liga-Spieltag gegen den FC Villarreal zum vorerst letzten Mal zwischen den Pfosten gestanden.
Vor der Saison war ter Stegen der Status als Nummer eins infolge eines Streits rund um die prognostizierte Ausfallzeit nach einer Rücken-OP aberkannt worden. Der Vertrag des ehemaligen Gladbachers läuft noch bis 2028.
Marc-Andre ter Stegens Leistungsdaten beim FC Barcelona
- Einsätze: 422
- Zu-Null-Spiele: 175
- Gegentore: 416
- Titel: 16