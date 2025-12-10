Marc Andre ter Stegen Barcelona 2025Getty Images
Brisante Vermutung zu Barcelonas Edelreservist Marc-Andre ter Stegen: "Da muss irgendwie etwas kaputt gegangen sein"

Marc-Andre ter Stegen ist wieder fit, spielen darf er beim FC Barcelona aber nicht. Christoph Kramer und Matthias Sammer haben klare Meinungen.

Marc-Andre ter Stegen ist nach rund sechs Monaten Zwangspause bei seiner Rückkehr in den Kader des FC Barcelona von den Fans der Blaugrana herzlich empfangen worden. Für den Keeper gab es am Dienstagabend vor dem 2:1-Erfolg in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt jede Menge Applaus von den Fans im Camp Nou.

Das registrierte auch Ex-Nationalmannschaftskamerad Christoph Kramer, der die schwierige sportliche Situation ter Stegens zugleich kritisch einordnete.

  • Bei Prime sagte der Weltmeister von 2014: "Es ist immer interessant, wie ein Publikum reagiert, und ich muss sagen, wie er hier gerade empfangen wurde, das zeigt, dass sie auf jeden Fall zu ihm halten."

    Ter Stegen laborierte zuletzt an einer Rückenverletzung. Beim Duell mit der Eintracht stand er erstmals wieder im Kader des spanischen Meisters. Allerdings ist der 33-Jährige dort hinter Neuzugang Joan Garcia (24) nur zweite Wahl, dazu steht mit Wojciech Szczesny (35) ein weiterer namhafter Keeper zur Verfügung. Trainer Hansi Flick bestätigte bereits im Vorfeld, dass Garcia, der vor dieser Saison für die festgeschriebene Ablöse von 25 Millionen Euro von Espanyol kam, sein Stammkeeper bleiben werde.

    "Wenn wir beobachten, wie der hier die Bälle über die Grasnarbe spielt - das kann keine Leistungsgründe haben", mutmaßte Kramer zu ter Stegens Reservistenrolle: "Der Torhüter, den sie jetzt haben, macht es natürlich auch gut, aber das ist einfach ein unmenschlich guter Torwart."

    Christoph Kramer : "Eigentlich kann er nur hoffen, dass ..."

    In eine ähnliche Kerbe schlug Kramers Expertenkollege Matthias Sammer: "Es muss ja etwas passiert sein, wo wir nicht spekulieren wollen. Man hat mal das gehört, und das gehört. Und dann muss da irgendwie etwas kaputt gegangen sein. (…) Die Südländer haben ein feines Gespür dafür, ob man etwas für den Klub geleistet hat oder nicht. Und er hat sich immer korrekt gegenüber dem Klub verhalten."

    Über ter Stegens Situation wurde vor allem im Sommer viel gesprochen. Der ehemalige Gladbacher ist bei Barca Kapitän und war auch vor seiner schweren Knieverletzung in der Vorsaison die Nummer eins. Im Sommer galt er dann plötzlich wegen seines hohen Gehalts und der Möglichkeit, Garcia für relativ kleines Geld zu verpflichten, als Verkaufskandidat. 

    Auch öffentlich wurde Porzellan zerschlagen, als sich ter Stegen zwischenzeitlich weigerte, seinen Krankheitsbericht an LaLiga zu übermitteln und damit indirekt Garcias Registrierung erschwerte. Es folgten unter anderem auch Selbstkritik von Flick und eine Versöhnung, die nun - nach seiner Genesung - in der Rückkehr in den Flick-Kader mündete. 

    Kramer skizzierte einen möglichen Ausweg: "Eigentlich kann er nur hoffen, dass sich ein Torwart bei einem Top-Klub verletzt, und ihn dann irgendwie leiht."

  • Marc-Andre ter Stegen absolvierte 44 Länderspiele

    Ter Stegens Zukunft ist dennoch ungewiss. Zwar läuft sein Vertrag in Katalonien noch bis 2027, allerdings sind seine Aussichten auf regelmäßige Spielpraxis gering. Das schmälert ter Stegens Chancen auf die Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko massiv. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat klargestellt, dass ter Stegen nur dann seine klare Nummer eins sei, sollte er bis dahin im Klub spielen.

    Bislang hat ter Stegen seit seinem Debüt 2012 44 Länderspiele absolviert. Stammtorhüter bei einem großen Turnier war er allerdings - mit Ausnahme des Confederation Cups 2017 -  noch nicht. Für Kramer ist klar: "Wenn dieser Torwart aus seiner Karriere rausgeht und keine WM gespielt hat, das fände ich schon traurig. Deswegen wünsche ich ihm, egal wie es zustande kommt, dass er in den USA zwischen den Pfosten steht."

    Marc-Andre ter Stegens Zeit beim FC Barcelona in Zahlen

    • Einsätze: 422
    • Zu-Null-Spiele: 175
    • Gegentore: 416
    • Titel: 16
