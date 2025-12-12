"Ich habe mit ihm gesprochen, das ist meine Aufgabe": Wieder ein WM-Dämpfer für Barca-Keeper Marc-Andre ter Stegen

Trainer Hansi Flick unterstrich am Freitag, dass Joan Garcia weiter die Nummer eins sein werde. "Sonst niemand, es gibt keine Nummer zwei oder drei. Es kommt überhaupt nicht infrage, Joan auszutauschen. Er macht seine Sache sehr gut", sagte der frühere Bundestrainer vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/DAZN) in der spanischen La Liga bei CA Osasuna.

Bezüglich ter Stegens Zukunft bestätigte Flick lediglich interne Gespräche mit dem 33-Jährigen, der am Dienstag in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt (2:1) erstmals nach seiner Verletzungspause wieder im Aufgebot der Katalanen gestanden hatte. "Ich habe mit ihm gesprochen, das ist meine Aufgabe", sagte der Barca-Coach: "Aber es bleibt eine Angelegenheit zwischen ihm und mir."