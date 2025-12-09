Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Lena Krey

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute im Live Stream und live im TV?

In Champions League empfängt der FC Barcelona Eintracht Frankfurt. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Eintracht Frankfurt kehrt am heutigen Dienstag, den 9. Dezember, erstmals seit 2022 ins Camp Nou zurück. Anstoß in Barcelona ist um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Barcelona vs Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV und Livestream?

Prime VideoHier ansehen

Die Partie FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt ist am 6. Spieltag das einzige Champions-League-Spiel, das nicht bei DAZN läuft. Stattdessen wird das heutige Duell exklusiv bei Prime Video übertragen. Der Streamingdienst von Amazon zeigt an jedem Dienstag der Königsklasse eine ausgewählte Begegnung live. Kommentator der Partie ist Hannes Herrmann.

Anstoßzeit Barcelona gegen Eintracht Frankfurt

Barcelona vs Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Barcelona vs Eintracht Frankfurt Voraussichtliche Aufstellungen

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestSGE
13
J. Garcia
23
Jules Koundé
3
A. Balde
24
E. Garcia
5
P. Cubarsi
11
Raphinha
8
Pedri
21
F. de Jong
16
F. Lopez
10
L. Yamal
9
R. Lewandowski
23
M. Zetterer
4
R. Koch
3
A. Theate
5
Aurèle Amenda
27
Mario Götze
21
N. Brown
20
R. Doan
8
F. Chaibi
13
Rasmus Nissen
16
H. Larsson
7
A. Knauff

3-4-2-1

SGEAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Flick

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Dino Toppmöller

News über Barcelona

Aus den jüngsten Partien gegen Brügge (3:3) und den FC Chelsea (0:3) holte die Mannschaft von Hansi Flick lediglich einen Punkt und steht mit insgesamt sieben Zählern nur auf Platz 18. Damit liegen die Spanier genau zehn Plätze über der Mannschaft von Dino Toppmöller.

News über Eintracht Frankfurt

Auch Eintracht Frankfurt steckt in der UEFA Champions League tief im Kampf ums Weiterkommen. Mit lediglich vier Punkten aus den ersten fünf Partien wird der Einzug in die nächste Runde an den verbleibenden drei Spieltagen zu einer sehr schwierigen Aufgabe.

Form

BAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
15/8
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SGE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/13
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

BAR

Letzte 2 Spiele

SGE

0

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

3

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
1/2
Beide Teams haben getroffen
2/2

Barcelona vs Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

