DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute im Live Stream und live im TV?

Eintracht Frankfurt kehrt am heutigen Dienstag, den 9. Dezember, erstmals seit 2022 ins Camp Nou zurück. Anstoß in Barcelona ist um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Barcelona vs Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV und Livestream?

Die Partie FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt ist am 6. Spieltag das einzige Champions-League-Spiel, das nicht bei DAZN läuft. Stattdessen wird das heutige Duell exklusiv bei Prime Video übertragen. Der Streamingdienst von Amazon zeigt an jedem Dienstag der Königsklasse eine ausgewählte Begegnung live. Kommentator der Partie ist Hannes Herrmann.

Anstoßzeit Barcelona gegen Eintracht Frankfurt

Champions League - Champions League Spotify Camp Nou

Barcelona vs Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Bilanz direkte Duelle

BAR Letzte 2 Spiele SGE 0 Siege 1 Unentschieden 1 Sieg Barcelona 2 - 3 Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt 1 - 1 Barcelona 3 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

Barcelona vs Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

Aus den jüngsten Partien gegen Brügge (3:3) und den FC Chelsea (0:3) holte die Mannschaft von Hansi Flick lediglich einen Punkt und steht mit insgesamt sieben Zählern nur auf Platz 18. Damit liegen die Spanier genau zehn Plätze über der Mannschaft von Dino Toppmöller.Auch Eintracht Frankfurt steckt in der UEFA Champions League tief im Kampf ums Weiterkommen. Mit lediglich vier Punkten aus den ersten fünf Partien wird der Einzug in die nächste Runde an den verbleibenden drei Spieltagen zu einer sehr schwierigen Aufgabe.