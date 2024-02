Inter Miami vs. Al-Nassr heute live: Wird das Testspiel im TV und Livestream übertragen?

Inter Miami gegen Al-Nassr bedeutet eigentlich auch Messi gegen Ronaldo. Gibt es in Deutschland eine Übertragung des Testspiels?

Heute hätte es mal wieder so weit sein sollen: Cristiano Ronaldo trifft auf Lionel Messi. Die Klubs der beiden Weltstars, Al-Nassr und Inter Miami, spielen am Donnerstagabend (1. Februar) in einem Testspiel gegeneinander. Los geht es um 19 Uhr.

Einen Tag vor dem Spiel mussten alle Fans aber eine bittere Nachricht verdauen: Ronaldo hat sich von einer Verletzung nicht rechtzeitig erholt und wird im Duell mit Miami nicht mitwirken können. Das Aufeinandertreffen der beiden GOATs gibt es also leider doch nicht.

Die zahlreichen Clasicos, in denen CR7 und Messi einst mit Real Madrid respektive dem FC Barcelona um den Sieg kämpften, sind unvergessen. Viele legendäre Momente entstanden dabei. Und dann wäre da ja auch noch die ständige Rivalität im Kampf um den Ballon d'Or für den besten Spieler der Welt, die den Portugiesen und den Argentinier auf ewig verbinden wird.

Umso schöner wäre es gewesen, am Donnerstag noch einmal ein vielleicht letztes Duell CR7 vs. Messi zu bestaunen.

Apple TV wird die Partie zwischen Al-Nassr und Inter Miami aber trotzdem live übertragen. Mehr dazu gibt es in den folgenden Abschnitten.

Zudem zeigt auch DAZN Al-Nassr vs. Inter Miami heute live. Bei dem Streamingdienst ist das Spiel sogar kostenlos zu sehen. Ihr müsst Euch einfach nur einen Account bei DAZN erstellen und schon seid Ihr dabei!