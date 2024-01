Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2024? Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers im TV und LIVE STREAM sehen

Das große Finale der NFL-Saison steht kurz bevor. Und natürlich wird der Super Bowl auch in Deutschland live übertragen.

Es ist mal wieder so weit: Der Super Bowl steht an! Das Spiel um die NFL-Krone steigt im Jahr 2024 in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar (deutsche Zeit).

Die Paarung für den Super Bowl steht mittlerweile auch fest: Die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers werden sich in Las Vegas (Nevada) gegenüberstehen und alles dafür tun, um ihre Fans glücklich zu machen.

In Deutschland zeichnen DAZN und RTL für die Übertragung des Super Bowls 2024 verantwortlich. Alle wichtigen Informationen dazu erhaltet Ihr in den folgenden Abschnitten.