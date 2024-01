Wo findet der Super Bowl 2024 statt? Alle Infos zu Ort, Stadion und mehr

Die zwei besten NFL-Teams der Playoffs stehen sich im Super Bowl gegenüber. Doch wo findet der in diesem Jahr statt?

Es ist der Höhepunkt jeder Football-Saison: der Super Bowl. Aus dem Duell der zwei besten Football-Teams des Jahres wird in den USA ein riesiges Spektakel gemacht, das aber nicht nur in Nordamerika Millionen von Fans begeistert.

Am 11. Februar ist es nun wieder so weit: Super Bowl LVIII steht - die 58. Ausgabe des großen NFL-Endspiels. Wie gewohnt erfolgt um 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit der Kick-Off, aber wo geht es danach zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers rund?

Wo findet der Super Bowl in diesem Jahr statt? Wir haben für Euch alle Infos zu Stadt und Stadion.