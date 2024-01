NFL Super Bowl 2024: Haben die San Francisco 49ers schon mal den Titel gewonnen?

Wenn die 49ers den Super Bowl gewinnen, wäre es dann eine Premiere für sie? Oder anders gefragt: Haben sie schon mal den Titel geholt?

Nicht nur ganz Amerika, sondern die gesamt Sport-Welt schaut am 11. Februar Football. Denn an diesem Tag ist es wieder Zeit für den Super Bowl. Die zwei besten Mannschaften, die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers duellieren sich um den Meistertitel in der NFL.

Es sind zwei Teams, die vor der Saison durchaus zu den Favoriten gezählt wurden, doch der Weg bis in den Super Bowl war für beide kein leichter - nicht während der Regular Season und auch nicht in den Playoffs, die am letzten Januar-Wochenende Klarheit brachten, was die beiden Super-Bowl-Teams angeht.

Aber wer sichert sich nun die Vince Lombardi Trophy? Die Antwort bekommen alle Football-Fans am 11. Februar. Vorher können wir Euch aber bereits verraten, ob die San Francisco 49ers in ihrer langen Historie schon einmal den Super Bowl gewinnen konnten.