Super Bowl, Halftime Show: Wer tritt dieses Jahr (2024) auf?

Der Super-Bowl-Höhepunkt ist für manche nicht die Schlussphase, wenn es um den Titel geht, sondern die Halftime Show.

Der Super Bowl steht am 11. Februar an: In Paradise, einer Vorstadt von Las Vegas, treffen die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im großen Saison-Finale aufeinander. Es ist die größte Bühne, die man dem American Football bieten kann.

Und die Liga macht jedes Jahr eine riesige Show aus dem Endspiel um die Vince Lombardi Trophy. Dazu gehört natürlich auch beste Unterhaltung, wenn sich die beiden Teams nach der ersten Hälfte des Duells ausruhen und auf die Entscheidung vorbereiten. Denn die Halftime Show beim Super Bowl ist weltbekannt - und für viele der einzige Grund, bei diesem Spiel zuzuschauen.

Wer steht in diesem Jahr beim Super Bowl bei der Halftime Show auf der Bühne? Welcher Star begeistert die Fans im Stadion und weltweit vor den TV-Bildschirmen und Screens? Wir liefern Euch die Antwort!