Preisgeld beim Super Bowl: Wie viel Geld bekommt man als NFL Champion?

Der Ring ist das sichtbare Zeichen für die Spieler, dass man den Super Bowl gewonnen hat. Aber wie viel Geld bekommt der Sieger?

Die Saison in der NFL, der US-Football-Liga, geht in ihre ganz heiße Phase. Der Höhepunkt einer jeden Saison ist natürlich der Super Bowl - das große Finale zwischen den beiden Mannschaften, die sich in den Playoffs bislang keine Niederlage geleistet haben. Und das sind in diesem Jahr der Titelverteidiger Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes und Tight End Travis Kelce sowie die San Francisco 49ers um Quarterback Brock Purdy.

Neben Ruhm und Ehre geht es in diesem Duell natürlich auch um andere Sachen: Einen großen Pokal, Siegerringe für die Spieler - und viel Geld. Wie viel Preisgeld bekommt der Gewinner des Super Bowls? Hier liefern wir Euch die Antwort.