Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. FC Bayern? Das Hinspiel im LIVE STREAM und TV

Bayern und Arsenal duellieren sich in der Champions League um den Einzug ins Halbfinale. Wer zeigt / überträgt das Hinspiel?

Im DFB-Pokal ist Bayern lange ausgeschieden, in der Bundesliga geht die Meisterschale dieses Jahr aller Voraussicht nach an Bayer Leverkusen - bleibt für den FCB also nur noch eine Titelchance: Die Champions League.

Bevor man in Träumereien verfällt, muss sich Bayern aber erst einmal im Viertelfinale gegen den FC Arsenal durchsetzen. Das Hinspiel bei den Gunners steigt am Dienstag, den 9. April, in London.

Wer zeigt / überträgt die Partie? Läuft Arsenal vs. Bayern live bei Prime? Oder ist das Spiel doch bei DAZN zu sehen? Die Antwort gibt es im nächsten Abschnitt!