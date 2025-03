Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Konferenz ab der Saison 2025/26 im Live Stream und live im TV?

Die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag war bis dato bei Sky zuhause. Ab der Saison 2025/26 ändert sich das.

Von der Saison 2025/26 an müssen sich Fans der Fußball-Bundesliga auf eine weitreichende Änderung in der TV-Übertragung einstellen. Die Konferenz der 15:30-Uhr-Spiele am Samstagnachmittag wechselt nämlich ab der Spielzeit 2025/26 den Sender.

Bis dato war klar: Der Samstagnachmittag der Bundesliga hat sein Zuhause komplett bei Sky. Mit Beginn der Saison 2025/26 wird aber zumindest die so populäre Konferenz, bei der zwischen den Partien mit Anstoßzeit um 15:30 Uhr hin und her geschaltet wird, anderswo laufen.

Alle Informationen zur Änderung in der Übertragung folgen jetzt!