Bundesliga im Ausland im LIVE STREAM und TV: Welche Sender übertragen die Spiele in anderen Ländern?

Die Bundesliga wird natürlich auch im Ausland live übertragen. GOAL verschafft Euch hier einen Überblick.

Wo die Bundesliga in Deutschland live übertragen wird, dürfte jedem deutschen Fußball-Fan klar sein.

Alle Partien am Samstag und in den Englischen Wochen überträgt Sky live im TV, im Stream kann man via Sky Go oder WOW dabei sein. Die Spiele, die freitags und sonntags stattfinden, darf indes DAZN übertragen.

Für beide Sender benötigt man ein Abonnement. Lediglich wenige ausgewählte Spiele sind auch live im Free-TV bei Sat.1 zu sehen, unter anderem das Auftaktspiel einer jeden Saison wird dort übertragen.

Aber wie sieht es eigentlich mit der Übertragung der Bundesliga im Ausland aus? Wo werden die Spiele in anderen Ländern im TV oder LIVE STREAM gezeigt? GOAL verschafft Euch hier einen Überblick.