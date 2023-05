Die Rekordtorjäger des BVB: Die 20 besten Torschützen in der Geschichte von Borussia Dortmund

Wer hat die meisten Tore für den BVB erzielt? GOAL blickt auf die Top-20 der ewigen Torschützenliste von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund ist einer der größten, beliebtesten und erfolgreichsten Vereine Deutschlands. Die Historie des BVB ist voll von großartigen Momenten und auch voll von herausragenden Spielern.

Aber welcher dieser Spieler hat eigentlich die meisten Tore für die Schwarzgelben erzielt?

Die Antwort lautet Adi Preißler. Der frühere Stürmer, der 2003 im Alter von 82 Jahren verstarb, spielte von 1946 bis 1950 und dann noch einmal von 1952 bis 1959 für den BVB.

Zweimal durfte er in dieser Zeit mit den Dortmundern die Deutsche Meisterschaft feiern (1956 und 1957). Insgesamt lief der zweimalige deutsche Nationalspieler in 274 Pflichtspielen für den BVB auf, in denen Preißler 177 Tore gelangen. Diese Marke ist bis heute unerreicht.

BVB Rekordtorjäger: Schafft es Marco Reus noch auf Platz eins?

Marco Reus, der kürzlich seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert hat, könnte sie aber theoretisch noch knacken. Der Offensivspieler ist Zweiter in Dortmunds ewiger Torschützenliste und steht aktuell bei 161 Treffern. Seit 2012 spielt Reus für die Profis des BVB, damals war er von Gladbach zu seinem Jugendklub zurückgekehrt.

Getty Images

Auf Reus folgt indes mit Michael Zorc eine weitere Vereinslegende auf Platz drei. Der ehemalige Mittelfeldspieler, später lange Dortmunds Sportdirektor, war von 1981 bis 1998 als Spieler für die erste Mannschaft aktiv. Zorc gelangen 159 Tore in 572 Einsätzen.

Mit Manfred Burgsmüller und Timo Konietzka übertrafen in der Geschichte des BVB noch zwei weitere Spieler die Marke von 150 Toren. Lothar Emmerich, Jürgen Schütz und Pierre-Emerick Aubameyang verpassten sie knapp.

Die Top-10 wird schließlich vervollständigt von Alfred Niepieklo (125 Tore) und Alfred Kelbassa (124 Tore).

imago images

Die Rekordtorjäger des BVB: Die 20 besten Torschützen von Borussia Dortmund