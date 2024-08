Wen wird der FC Bayern los, wen holt Barça? Die Mega-Transfers, die im August noch passieren könnten

Einige Top-Stars könnten noch in diesem Monat den Verein wechseln, um den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen.

Das Sommer-Transferfenster 2024 war bisher faszinierend, auch wenn es nicht ganz so viele Knüller-Deals gab, wie es sich die Fans erhofft hatten. In der Premier League hat Manchester United die beiden Top-Talente Leny Yoro und Joshua Zirkzee für zusammen rund 110 Millionen Euro an Land gezogen. Arsenal schnappte sich den italienischen Nationalspieler Riccardo Calafiori und Chelsea präsentierte gleich sechs neue Spieler.

In den anderen Top-Ligen Europas hat Bayern München Michael Olise und João Palhinha aus der englischen Liga geholt, Juventus Turin hat Douglas Luiz von Aston Villa losgeeist und Real Madrid hat endlich den langjährigen Wunschspieler Kylian Mbappe ablösefrei verpflichtet. Keiner der Top-Vereine hat bisher wirklich viel Geld für nur einen Spieler in die Hand genommen, aber das könnte sich in den nächsten vier Wochen noch ändern, wenn die Vorbereitungen für die neue Saison auf Hochtouren laufen.

GOAL hat 10 große Stars ausfindig gemacht, die noch vor der Schließung des Transferfensters am 30. August den Verein wechseln könnten.