"Was er da bewältigt hat, war nicht so leicht": Julian Nagelsmann sieht im schwierigen Start von Florian Wirtz beim FC Liverpool einen möglichen Bonus für das DFB-Team

Wirtz, vergangenen Sommer für satte 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer 04 Leverkusen nach Liverpool gewechselt, stand während seiner ersten Monate an der Anfield Road häufig in der Kritik. Allen voran die fehlenden Scorerpunkte waren der Anlass dafür, bis kurz vor Weihnachten kam Wirtz beispielsweise in der Premier League lediglich auf einen einzigen Assist und wartete noch auf das erste Tor für seinen neuen Verein.

"Bei Offensivspielern entscheiden oft Nuancen. Er hat zu Beginn mit die meisten Großchancen in der Premier League vorbereitet, es sind aber keine Tore daraus entstanden", betonte Nagelsmann im Interview mit dem kicker, dass er die ausbleibenden direkten Torbeteiligungen differenzierter und damit weniger kritisch betrachtete. Zudem erklärte er, warum die Situation für Wirtz aufgrund des öffentlichen Drucks doppelt schwierig war: "Dann kippen eine Situation und die öffentliche Wahrnehmung sehr schnell, und dann ist für mich immer entscheidend: Wie geht ein Spieler damit um? Wenn die ganze Welt schreibt, dass Hunderte Millionen Euro für eine 'Pfeife' ausgegeben wurden, kann dich das nicht kaltlassen."

Wirtz habe die komplizierte Lage sehr gut gemeistert, führte Nagelsmann aus: "Du darfst es natürlich nicht zu nah an dich herankommen lassen, aber du musst auch versuchen, Energie daraus zu ziehen. Das hat Flo gemacht. Und deshalb glaube ich: Für seine Entwicklung war dieser Verlauf wertvoller, als wenn er von Anfang an acht Tore gemacht und zehn Vorlagen geliefert hätte."