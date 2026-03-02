Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Entwicklung seines Spielmachers Florian Wirtz beim FC Liverpool gelobt und gleichzeitig betont, dass dessen schwieriger Start in England auch für die deutsche Nationalmannschaft ein Faustpfand sein kann.
"Was er da bewältigt hat, war nicht so leicht": Julian Nagelsmann sieht im schwierigen Start von Florian Wirtz beim FC Liverpool einen möglichen Bonus für das DFB-Team
Julian Nagelsmann über schwierigen Liverpool-Start von Florian Wirtz: "Für seine Entwicklung wertvoller, als ..."
Wirtz, vergangenen Sommer für satte 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer 04 Leverkusen nach Liverpool gewechselt, stand während seiner ersten Monate an der Anfield Road häufig in der Kritik. Allen voran die fehlenden Scorerpunkte waren der Anlass dafür, bis kurz vor Weihnachten kam Wirtz beispielsweise in der Premier League lediglich auf einen einzigen Assist und wartete noch auf das erste Tor für seinen neuen Verein.
"Bei Offensivspielern entscheiden oft Nuancen. Er hat zu Beginn mit die meisten Großchancen in der Premier League vorbereitet, es sind aber keine Tore daraus entstanden", betonte Nagelsmann im Interview mit dem kicker, dass er die ausbleibenden direkten Torbeteiligungen differenzierter und damit weniger kritisch betrachtete. Zudem erklärte er, warum die Situation für Wirtz aufgrund des öffentlichen Drucks doppelt schwierig war: "Dann kippen eine Situation und die öffentliche Wahrnehmung sehr schnell, und dann ist für mich immer entscheidend: Wie geht ein Spieler damit um? Wenn die ganze Welt schreibt, dass Hunderte Millionen Euro für eine 'Pfeife' ausgegeben wurden, kann dich das nicht kaltlassen."
Wirtz habe die komplizierte Lage sehr gut gemeistert, führte Nagelsmann aus: "Du darfst es natürlich nicht zu nah an dich herankommen lassen, aber du musst auch versuchen, Energie daraus zu ziehen. Das hat Flo gemacht. Und deshalb glaube ich: Für seine Entwicklung war dieser Verlauf wertvoller, als wenn er von Anfang an acht Tore gemacht und zehn Vorlagen geliefert hätte."
- AFP
Julian Nagelsmann: Erfahrungen von Florian Wirtz werden auch dem DFB-Team helfen
Nagelsmann ist sich sicher, dass Wirtz' Erfahrungen auch dem DFB-Team nützlich sein werden. "Absolut. Weil Flo gelernt hat, Widerstände zu bekämpfen, das hat er herausragend gut gemacht", betonte der 38-Jährige, der während der WM-Qualifikation "drei, vier sehr lange, auch für mich völlig überraschend lange Gespräche", mit dem Liverpooler hatte, "in denen er sich sehr geöffnet und das toll reflektiert hat."
Mit der enormen Ablöse stets über ihm schwebend in eine neue Mannschaft voller großer Namen zu kommen, sei für Wirtz keineswegs leicht gewesen, hob Nagelsmann hervor: "Da kommt dann kein Mo Salah und sagt, ich zeige dir deinen Platz in der Kabine und kümmere mich um dich. Es herrscht erst mal ein Hierarchiekampf wie in einem Rudel. Der alte Chef will der Chef bleiben, der Neue will Chef werden und ist nicht der Einzige. Flo ist da durchgegangen, davor ziehe ich den Hut." Der DFB-Coach ist überzeugt: "Was er da bewältigt hat, war nicht so leicht - und dieser Erfahrungswert wird auch uns bei der Nationalmannschaft helfen."
Florian Wirtz ist beim FC Liverpool angekommen
Zuletzt lief es für Wirtz schon deutlich besser, insbesondere seit dem Jahreswechsel wurde er in der neuen Heimat regelmäßig gefeiert. Liverpools Fans wählten den 22-Jährigen zum Spieler des Monats Januar, auch für selbigen Award in der gesamten Premier League war er nominiert, wurde hier aber letztlich nicht ausgezeichnet.
Reds-Trainer Arne Slot betonte derweil mehrfach, dass Wirtz allen voran im Spiel ohne Ball und im körperlichen Bereich große Fortschritte gemacht und sich so immer besser an den intensiveren Fußball in der Premier League gewöhnt habe. Und auch zahlentechnisch steht der deutsche Nationalspieler mittlerweile deutlich besser da, in bisher 35 Einsätzen für den englischen Meister kamen sechs Tore und acht Assists zusammen.
Einen kleinen Rückschlag muss er aktuell verkraften, da er wegen Rückenproblemen die beiden vergangenen Spiele verpasste. Auch am Dienstag gegen Wolverhampton wird Wirtz aller Voraussicht nach noch aussetzen müssen - für die Zeit danach stellte Slot aber ein baldiges Comeback in Aussicht.
- Getty/GOAL
WM 2026: Wirbelt Florian Wirtz im DFB-Team mit Jamal Musiala?
Im DFB-Team könnte Wirtz derweil gemeinsam mit Bayern-Star Jamal Musiala, der nach langer Verletzung wieder zurück ist, im offensiven Mittelfeld wirbeln und für magische Momente sorgen. In der WM-Quali war Wirtz absolut gesetzt, stand in allen sechs Partien in Nagelsmanns Startelf. Insgesamt hat Wirtz, der im September 2021 mit 18 debütierte, bisher 37 Länderspiele absolviert, in denen ihm acht Tore gelangen. Unter anderem erzielte der Mittelfeldmann bei der Heim-EM 2024 im Eröffnungsspiel gegen Schottland (5:1) den ersten Treffer des Turniers.
Für die EM 2021 noch nicht nominiert und die WM 2022 wegen eines Kreuzbandrisses verpasst, wird die WM im Sommer nun Wirtz' zweites großes Turnier. Deutschland startet am 14. Juni gegen WM-Neuling Curacao, die beiden weiteren Gegner in der Gruppenphase sind dann die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).
Florian Wirtz: Seine bisherigen Länderspieltore
Datum Spiel Tor 23. März 2024 Frankreich vs. Deutschland 0:2 (Testspiel) Tor zum 0:1 (1. Minute) 14. Juni 2024 Deutschland vs. Schottland 5:1 (EM 2024) Tor zum 1:0 (10. Minute) 5. Juli 2024 Deutschland vs. Spanien 1:2 n.V. (EM 2024) Tor zum 1:1 (89. Minute) 7. September 2024 Deutschland vs. Ungarn 5:0 (Nations League) Tor zum 3:0 (66. Minute) 16. November 2024 Deutschland vs. Bosnien-Herzegowina 7:0 (Nations League) Tore zum 4:0 und 5:0 (50. und 57. Minute) 4. Juni 2025 Deutschland vs. Portugal 1:2 (Nations League) Tor zum 1:0 (48. Minute) 7. September 2025 Deutschland vs. Nordirland 3:1 (WM-Qualifikation) Tor zum 3:1 (72. Minute)