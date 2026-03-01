"Mit Verletzungen ist es manchmal so": Liverpool-Trainer Arne Slot verkündet schlechte Nachricht zu Florian Wirtz

Für die Zeit danach versprühte Slot aber auch Hoffnung und betonte, dass die Entwicklung von Verletzungsproblemen manchmal schwer zu prognostizieren sei. "Letzte Woche habe ich gesagt, dass ich nicht davon ausgehe, dass er heute nicht zur Verfügung stehen würde. Mit Verletzungen ist es eben manchmal so: Sie können sich in eine positive oder eine negative Richtung entwickeln."

Wirtz werde aber "nicht mehr allzu lange" ausfallen, meinte Slot. Für die weiteren Partien nach Dienstag werde man kurzfristig entscheiden müssen, wann der deutsche Nationalspieler wieder auf dem Platz stehen kann.

Ein rasches Wirtz-Comeback wäre für Liverpool wichtig, da nun die entscheidenden Wochen der Saison anstehen. Am Freitag muss man im Achtelfinale des FA Cups wieder bei Wolverhampton ran, in der Woche danach steigt das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Galatasaray. Zudem wartet in der Premier League der Endspurt um die CL-Plätze.