Florian Wirtz wird dem FC Liverpool voraussichtlich für mindestens ein weiteres Spiel verletzt fehlen.
"Mit Verletzungen ist es manchmal so": Liverpool-Trainer Arne Slot verkündet schlechte Nachricht zu Florian Wirtz
Florian Wirtz fehlt Liverpool wohl auch in Wolverhampton
Auf der Pressekonferenz nach dem 5:2-Sieg gegen West Ham United am Samstag, den Wirtz wegen Rückenproblemen verpasste, gefragt, ob der Spielmacher im anstehenden Premier-League-Spiel bei Wolverhampton am Dienstag wieder spielen kann, antwortete Slot: "Ich denke, das wird noch zu früh sein."
Wirtz hatte beim Aufwärmen vor der Partie bei Nottingham Forest (1:0) am vergangenen Wochenende über Rückenprobleme geklagt und war von Slot daher kurzfristig aus dem Kader gestrichen worden. Ein Einsatz gegen West Ham kam nun ebenso zu früh wie voraussichtlich bei Wolverhampton.
- Getty Images Sport
Arne Slot: FC Liverpool darf dennoch auf zeitnahes Comeback von Florian Wirtz hoffen
Für die Zeit danach versprühte Slot aber auch Hoffnung und betonte, dass die Entwicklung von Verletzungsproblemen manchmal schwer zu prognostizieren sei. "Letzte Woche habe ich gesagt, dass ich nicht davon ausgehe, dass er heute nicht zur Verfügung stehen würde. Mit Verletzungen ist es eben manchmal so: Sie können sich in eine positive oder eine negative Richtung entwickeln."
Wirtz werde aber "nicht mehr allzu lange" ausfallen, meinte Slot. Für die weiteren Partien nach Dienstag werde man kurzfristig entscheiden müssen, wann der deutsche Nationalspieler wieder auf dem Platz stehen kann.
Ein rasches Wirtz-Comeback wäre für Liverpool wichtig, da nun die entscheidenden Wochen der Saison anstehen. Am Freitag muss man im Achtelfinale des FA Cups wieder bei Wolverhampton ran, in der Woche danach steigt das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Galatasaray. Zudem wartet in der Premier League der Endspurt um die CL-Plätze.
Für Florian Wirtz lief es in Liverpool zuletzt immer besser
Nach schwierigen ersten Monaten in Liverpool hatte sich Wirtz seit Dezember merklich gesteigert. Der 22-Jährige nimmt bei den Reds eine immer wichtigere Rolle ein und ließ seine Kritiker mehr und mehr verstummen. In den 13 Spielen vor seinem Ausfall waren Wirtz sechs Tore und zwei Assists gelungen.
Slot äußerte sich in den vergangenen Wochen mehrfach positiv zur Entwicklung des ehemaligen Leverkuseners, für den Liverpool vergangenen Sommer 125 Millionen Euro Ablöse an Bayer überwiesen hatte. "Am Ball hat er sich nicht so sehr verbessert, da war er von Anfang an besonders. Aber jetzt hat er vielleicht ein besseres Verständnis mit seinen Mitspielern, weil sie mehr und mehr miteinander gespielt haben", lobte der niederländische Coach. "Ohne Ball sehe ich bei ihm die größten Verbesserungen. Und in der Kombination wird man dann bereit für die Premier League."
Der erste kleine Lohn für seinen Aufschwung war die Auszeichnung zum Liverpool-Spieler des Monats Januar. Auch für selbigen Award in der gesamten Premier League war Wirtz nominiert worden, hier machte aber Brentford-Stürmer Igor Thiago das Rennen.
- AFP
Bald wieder mit Florian Wirtz? Die nächsten Spiele des FC Liverpool
- 3. März: Wolverhampton vs. Liverpool (Premier League)
- 6. März: Wolverhampton vs. Liverpool (FA Cup)
- 10. März: Galatasaray vs. Liverpool (Champions League)
- 15. März: Liverpool vs. Tottenham (Premier League)
- 18. März: Liverpool vs. Galatasaray (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.
Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.
Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.
Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.
Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.
Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.
Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.
Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.
Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.
Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.
Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.
Wirtz hat keine eigenen Kinder.
Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.
Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.
Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.
Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.
Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.
Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.