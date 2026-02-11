Erste Auszeichnung beim FC Liverpool: Florian Wirtz wird von den Fans gewürdigt

Der 22-Jährige wurde von den Fans der Reds zum Spieler des Monats Januar gewählt. Dass er in diesem Zeitraum anders als noch in den ersten Saisonwochen mit wettbewerbsübergreifend fünf Toren und zwei Assists überzeugte, erklärt sich Wirtz vor allem durch die mittlerweile gelungene körperliche Anpassung.

Er sei "etwas stärker geworden", sagte Wirtz, der auch in der Wahl zum Spieler des Monats der Premier League einer von acht Kandidaten ist, im Klub-Interview: "Ich habe viel Zeit im Kraftraum verbracht. Aber auch die Zweikämpfe auf dem Platz und im Training sowie die zusätzliche Arbeit nach dem Training helfen mir." Er wolle "einfach weiter besser, stärker und kraftvoller werden".

Sollte Wirtz den seit 1995 vergebenen Award gewinnen, wäre er erst der vierte Deutsche, dem das gelingt. Zuvor wurde diese Ehre nur Jürgen Klinsmann (1995, Tottenham Hotspur), Leroy Sane (2017, Manchester City) und Ilkay Gündogan (zweimal 2021, Manchester City) zuteil.