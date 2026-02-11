Seine zuletzt starken Auftritte beim FC Liverpool haben Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz die erste individuelle Auszeichnung auf der Insel beschert.
Erste Auszeichnung beim FC Liverpool: Florian Wirtz wird von den Fans gewürdigt
Wirtz wird zum Liverpool-Spieler des Monats - und der Premier League?
Der 22-Jährige wurde von den Fans der Reds zum Spieler des Monats Januar gewählt. Dass er in diesem Zeitraum anders als noch in den ersten Saisonwochen mit wettbewerbsübergreifend fünf Toren und zwei Assists überzeugte, erklärt sich Wirtz vor allem durch die mittlerweile gelungene körperliche Anpassung.
Er sei "etwas stärker geworden", sagte Wirtz, der auch in der Wahl zum Spieler des Monats der Premier League einer von acht Kandidaten ist, im Klub-Interview: "Ich habe viel Zeit im Kraftraum verbracht. Aber auch die Zweikämpfe auf dem Platz und im Training sowie die zusätzliche Arbeit nach dem Training helfen mir." Er wolle "einfach weiter besser, stärker und kraftvoller werden".
Sollte Wirtz den seit 1995 vergebenen Award gewinnen, wäre er erst der vierte Deutsche, dem das gelingt. Zuvor wurde diese Ehre nur Jürgen Klinsmann (1995, Tottenham Hotspur), Leroy Sane (2017, Manchester City) und Ilkay Gündogan (zweimal 2021, Manchester City) zuteil.
- Getty Images
Florian Wirtz? Slot hat "ganz großes Lob" für DFB-Star
Der physische Fußball in der Premier League, in der Liverpool am Mittwochabend beim AFC Sunderland antritt, sei "auch schön", so Wirtz weiter, "weil ich laufen und kämpfen kann und das gerne auf dem Platz zeige". Er habe "nur ein wenig Zeit gebraucht, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin", erklärte der Spielmacher.
Erst am 18. Spieltag Ende Dezember hatte Wirtz seinen ersten Treffer im Trikot des LFC erzielt. Mittlerweile stehen in insgesamt 33 Pflichtspielen für Liverpool sechs Tore und acht Vorlagen in seiner Bilanz.
Die klare Leistungssteigerung ist auch Trainer Arne Slot nicht entgangen. "Zuallererst: Ganz großes Lob an den Spieler, denn er ist es, der die Arbeit leisten muss. Nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch im Gym", begann Slot seine Ausführungen zu Wirtz' Entwicklung. Für ihn als Coach sei stets klar gewesen: "Selbst wenn er sich anfangs etwas schwer tut, musst du ihn immer weiter spielen lassen, denn nur so kann er besser werden. Er ist das beste Beispiel dafür."
Häufig gestellte Fragen
Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.
Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.
Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.
Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.
Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.
Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.
Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.
Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.
Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.
Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.
Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.
Wirtz hat keine eigenen Kinder.
Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.
Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.
Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.
Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.
Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.
Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.