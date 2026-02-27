Florian Wirtz muss wegen Rückenproblemen weiter pausieren. Er gehe "nicht davon aus", dass der 22-Jährige im Heimspiel gegen West Ham United auflaufen könne, sagte Liverpools Teammanager Arne Slot: "Es ist immer enttäuschend, wenn ein Spieler ausfällt, und ich hätte das nach der letzten Woche auch nicht erwartet, aber so kann es manchmal laufen, und leider diesmal nicht zum Positiven."
Sorgen um Florian Wirtz werden größer: Liverpools Arne Slot gibt "enttäuschendes" Update zur Verletzung
Wirtz-Rückkehr bei Liverpool? "Ich weiß es wirklich nicht!"
Wirtz hatte in der Vorwoche beim Aufwärmen über Rückenbeschwerden geklagt und deshalb den 1:0-Erfolg der Reds in Nottingham verpasst. "Leider steht er letzte Woche und diese Woche nicht zur Verfügung – und das ist in der Tat eine Enttäuschung für ihn, aber auch für uns, weil er in letzter Zeit wirklich, wirklich, wirklich gut gespielt hat", sagte Slot. Wie lange genau der Kreativspieler ausfallen wird, konnte der Coach nicht benennen und schürte damit durchaus Sorgen um Wirtz.
"In diesem Moment weiß ich es leider nicht, wann Flo wieder zurück ist. Normalerweise sage ich das und weiß ich es, will es aber nicht mitteilen. Aber dieses Mal weiß ich es leider wirklich nicht", sagte Slot: "Es ist auf jeden Fall schade. Er hat natürlich Rhythmus, und meiner Meinung nach ist es schon eine große Leistung von ihm, dass er so lange fit geblieben ist, denn er musste einen Schritt von seinem bisherigen Verein zu Liverpool, zur Premier League machen, und dass er fit geblieben ist, sagt viel über die Mentalität und die Arbeitsmoral eines Spielers und des Leistungsteams aus."
Häufig gestellte Fragen
Arne Slot wurde am 17. September 1978 in Bergentheim (Niederlande) geboren.
Ja, Jahre bevor Arne Slot Trainer wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann in der Jugend des FC Zwolle.
Arne Slot spielte in der Jugend des FC Zwolle. Für die Profimannschaft absolvierte er als Mittelfeldspieler 164 Partien in der zweiten niederländischen Liga. Danach wechselte er in die Eredivisie zu NAC Breda und von dort fünf Jahre später zu Sparta Rotterdam. Zum Ende seiner Karriere kehrte Arne Slot noch einmal nach Zwolle zurück.
Arne Slot darf sich niederländischer Pokalsieger und Meister nennen. Zudem gewann er in der Saison 2024/25 mit dem FC Liverpool die Premier League.
Er hat die Champions League bisher noch nicht gewinnen können.
Arne Slot hat das Privieleg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten Zählen wohl Virgil van Dijk, Mohamed Salah, oder Florian Wirtz.
Arne Slots Jahresgehalt bei Liverpool beträgt rund 6,6 Millionen Pfund (etwa 7,7 Millionen Euro). Damit ist er einer der bestbezahltesten Trainer der Premier League. Sein vertrag läuft noch bis 2027.
Arne Slot hat zwei Kinder, einen Sohn namens Joep und eine Tochter namens Isa.
Seine Frau heißt Mirjam Slot, die mit ihren gemeinsamen zwei Kindern in den Niederlanden lebt.
Bislang wurde Arne Slot noch nicht zum Welttrainer des Jahres gewählt.
Sein vollständige Name lautet Arend Martijn Slot. "Arne" ist schon immer sein Spitzname.