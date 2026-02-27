Sorgen um Florian Wirtz werden größer: Liverpools Arne Slot gibt "enttäuschendes" Update zur Verletzung

Wirtz hatte in der Vorwoche beim Aufwärmen über Rückenbeschwerden geklagt und deshalb den 1:0-Erfolg der Reds in Nottingham verpasst. "Leider steht er letzte Woche und diese Woche nicht zur Verfügung – und das ist in der Tat eine Enttäuschung für ihn, aber auch für uns, weil er in letzter Zeit wirklich, wirklich, wirklich gut gespielt hat", sagte Slot. Wie lange genau der Kreativspieler ausfallen wird, konnte der Coach nicht benennen und schürte damit durchaus Sorgen um Wirtz.

"In diesem Moment weiß ich es leider nicht, wann Flo wieder zurück ist. Normalerweise sage ich das und weiß ich es, will es aber nicht mitteilen. Aber dieses Mal weiß ich es leider wirklich nicht", sagte Slot: "Es ist auf jeden Fall schade. Er hat natürlich Rhythmus, und meiner Meinung nach ist es schon eine große Leistung von ihm, dass er so lange fit geblieben ist, denn er musste einen Schritt von seinem bisherigen Verein zu Liverpool, zur Premier League machen, und dass er fit geblieben ist, sagt viel über die Mentalität und die Arbeitsmoral eines Spielers und des Leistungsteams aus."