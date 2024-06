Warum wird Serbien vs. Dänemark heute nicht live im Free TV gezeigt / übertragen?

Zwischen Serbien und Dänemark geht es heute bei der EM ums Achtelfinale. Warum wird das Spiel nicht im Free-TV übertragen?

Auch in Gruppe C der EM 2024 geht es heute um alles: Serbien und Dänemark stehen sich am 3. Spieltag der Vorrunde in München gegenüber. Der Anstoß ist für 21 Uhr angesetzt.

Für die Dänen ist dabei klar, dass ein Sieg sicher für einen der ersten beiden Plätze und damit für den Einzug ins Achtelfinale reichen würde. Serbien braucht indes zwingend einen Dreier, um überhaupt noch auf die K.o.-Phase hoffen zu dürfen.

Möglicherweise geht aus diesem Duell der deutsche Achtelfinalgegner hervor: Denn das DFB-Team trifft in der Runde der letzten 16 bekanntlich auf den Zweiten aus Gruppe C.

Umso verwunderlicher ist es, dass Serbien gegen Dänemark heute nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen wird. Warum ist das so? Und wo kann man das Spiel trotzdem live schauen?