England trifft am Dienstag auf Slowenien. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel in Gruppe C der EM 2024 im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Bei der EM 2024 gehen die Begegnungen des dritten Spieltags in der Gruppe C über die Bühne. Dabei bekommt es England am Dienstag (25. Juni) mit Slowenien zu tun. Der Anpfiff ertönt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert das Stadion Köln als Schauplatz der Begegnung zwischen den Three Lions und den Drachen. England und Slowenien belegen im FIFA-Ranking vom 20. Juni den fünften und den 57. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr England vs. Slowenien im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

England vs. Slowenien, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel England – Slowenien Wettbewerb EM 2024, Gruppe C Datum Dienstag, 25. Juni 2024 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Stadion Köln

Wer zeigt / überträgt England vs. Slowenien heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

England-News

Das englische Nationalteam rangiert mit vier Punkten an der Tabellenspitze der Gruppe C.

Die Elf von Gareth Southgate war mit einem 1:0 gegen Serbien ins Turnier gestartet. Hierbei hatte Jude Bellingham in der 13. Minute das Siegtor erzielt.

Am Donnerstag fuhren die Three Lions ein 1:1 gegen Dänemark ein. Harry Kane hatte in der 18. Minute den Führungstreffer beigesteuert.

Die Aufstellung von England:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Slowenien-News

Die slowenische Nationalmannschaft nahm bei der EM bisher zwei Zähler mit. Damit belegt sie punktgleich mit Dänemark den dritten Platz in Gruppe C.

Das Team von Matjaz Kek verzeichnete zuletzt drei 1:1 am Stück. Nach der Generalprobe gegen Bulgarien startete es gegen die Skandinavier aus Dänemark in die EM. Hierbei hatte Erik Janza in der 77. Minute ausgeglichen.

Am Donnerstag hatte Zan Karnicnik in der 69. Minute für den Vorsprung der Drachen gesorgt. Der Ausgleich für Serbien fiel in der Nachspielzeit.

Die Aufstellung von Slowenien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

England gegen Slowenien heute live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 6 Siege England 5 Siege Slowenien 0 Unentschieden 1 Letztes Duell England vs. Slowenien 1:0 (WM Qualifikation, 5. Oktober 2017)

