Wer war der letzte Trainer, der mit Bayern nicht Meister geworden ist?

Bayern holte zuletzt in jeder Saison den Bundesliga-Titel. Doch das war nicht immer so. Welcher Trainer ging als letzter leer aus?

Der FC Bayern München ist der Klub, den es in Deutschland im Kampf um die Meisterschaft zu schlagen gilt. Das war in den vergangenen 40 Jahren jedenfalls ein ungeschriebenes Bundesliga-Gesetz. Nur wenn die Münchner keine gute Saison spielten, hatte die Konkurrenz oft eine Chance, sich die Schale zu sichern.

Doch das kam in der jüngeren Vergangenheit immer seltener vor. Denn die Bayern können inzwischen eine Rekord-Titelserie in Deutschland vorweisen. Und selbst wenn sie schwächeln, wie in der vergangenen Saison, jubeln sie am Ende doch mit der Schale in der Hand, weil die Konkurrenz, in diesem Fall der BVB, die eigene Aufgabe am letzten Spieltag nicht erledigt.

Die Bayern-Meisterserie dauert nun schon eine ganze Weile - aber sie hatte natürlich irgendwann mal ihren Anfang. Wer aber war der Trainer der Münchner, der zuletzt ohne Titel in der Bundesliga in die Sommerpause gehen musste? Hier kommt die Antwort!