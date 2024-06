"Von einer lebenslangen Liebe getrieben": Wie Cristiano Ronaldo mit Portugal die EM rocken will

Der Superstar kann und will es auch mit 39 Jahren einfach noch nicht lassen. In Deutschland will er seinen zweiten EM-Titel holen.

Cristiano Ronaldos Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft schien nach der WM 2022 in Katar und dem Viertelfinal-Aus gegen Marokko beendet. Auch sein anschließender Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr schien darauf hinzudeuten.

Anderthalb Jahre später, an diesem Dienstag, startet Portugal in die EM 2024 gegen Tschechien - mit dabei? Ronaldo. Der mittlerweile 39-Jährige steht nicht nur in Portugals Kader, sondern wird am Dienstag (21 Uhr) in Leipzig gegen Tschechien auch in der Startelf erwartet.

Der Stürmer kann und will es einfach nicht lassen. Möglicherweise denkt er sogar an eine WM-Teilnahme 2026 mit Portugal. Denn dieser Titel fehlt im schließlich noch. Doch zuvor will er auch in Deutschland allen zeigen, dass er es auch mit 39 Jahren noch drauf hat - und nach 2016 seinen zweiten EM-Titel holen.