Der deutsche Trainer und der portugiesische Spieler sollen bei ManUnited mehrmals aneinander geraten sein.

Marcel Reif, Sportjournalist und –kommentator, hat in seiner TV-Sendung Reif ist live bei Bild TV ausgeplaudert, was er angeblich von einer Quelle über das Verhältnis von Trainer Ralf Rangnick und Cristiano Ronaldo während ihrer gemeinsamen Zeit bei Manchester United erfahren haben will.

Rangnick, der offenbar kurz davor steht, der neue Coach des FC Bayern München ab Sommer 2024 zu werden, trainierte den fünffachen Ballon-d'Or-Sieger von Dezember 2021 bis Mai 2022.