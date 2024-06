Portugals Nationaltrainer bescheinigt CR7 "brutale Erfahrung", doch reicht das aus, um im ersten EM-Spiel beginnen zu dürfen?

Portugals Nationaltrainer Roberto Martínez hat kurz vor dem EM-Start verraten, dass er noch darüber nachdenkt, wie er seinen Superstar Cristiano Ronaldo beim Turnier in Deutschland einsetzen soll. Zwar bescheinigte er CR7 "brutale Erfahrung", doch gleichzeitig deutete er an, dass die fehlende Defensivarbeit des 39-Jährigen zum Problem für das Team werden könnte. Deshalb ist es durchaus denkbar, dass Ronaldo im ersten Gruppenspiel nicht in der Startelf von Martínez steht.