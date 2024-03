GOAL bewertet alle 24 Mannschaften, die in diesem Sommer zur EM nach Deutschland reisen. Das DFB-Team macht einen Sprung.

Die Qualifikationsrunden für die Europameisterschaft 2024 sind endlich abgeschlossen. Polen, die Ukraine und Georgien sind am Dienstagabend über die Playoffs weitergekommen. Somit kennen wir nun alle 24 Mannschaften, die im Sommer bei der EURO 2024 in Deutschland antreten werden - und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich einige Nationen ihre Plätze auf beeindruckendere Weise gesichert haben als andere.

Frankreich hat in den Qualifikationsspielen eine beeindruckende Leistung gezeigt, zuletzt aber zweimal gegen Deutschland verloren, England hat in der Quali bewiesen, dass es genügend Talent hat, um endlich den ersten Titel seit 1966 einzufahren - rutschte zuletzt gegen Brasilien aber auch aus. Natürlich werden sich auch Spanien und Belgien angesichts ihrer Qualität gute Chancen ausrechnen, aber was ist mit den Gastgebern? Deutschland zeigte gegen Frankreich und die Niederlande unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann erste Anzeichen eines Aufschwungs - die DFB-Elf weckte neue Euphorie.

Hier bewertet GOAL die Top-Anwärter auf den Triumph bei der Euro 2024, die am 14. Juni in München beginnt.

Zuvor wurde dieses Ranking am 2. Dezember 2023 aktualisiert.