Streitfall Kylian Mbappe? Real Madrid wohl im Zentrum schwerwiegender Vorwürfe

Hintergrund sind die Knieprobleme, die Mbappe aktuell zu einer Pause zwingen. Wie Cadena SER berichtet, sind die Berater des Franzosen verärgert darüber, dass der medizinische Stab der Königlichen Mbappe nicht früher Schonung verordnet habe.

Dem Bericht zufolge wäre Mbappe im Dezember, als die Problematik aufkam, zu einer längeren Pause bereit gewesen, hätten die Vereinsärzte ihm dazu geraten. Da dieser Rat ausblieb, mache das Umfeld des 27-Jährigen Reals medizinisches Personal dafür hauptverantwortlich, dass sich die Kniebeschwerden zuletzt verschlimmerten und weiter hinziehen.