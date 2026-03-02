Zwischen dem Umfeld von Stürmerstar Kylian Mbappe und dessen Verein Real Madrid herrscht derzeit offenbar eine angespannte Atmosphäre.
Streitfall Kylian Mbappe? Real Madrid wohl im Zentrum schwerwiegender Vorwürfe
Berater von Kylian Mbappe verärgert über Real Madrids Umgang mit dem Superstar?
Hintergrund sind die Knieprobleme, die Mbappe aktuell zu einer Pause zwingen. Wie Cadena SER berichtet, sind die Berater des Franzosen verärgert darüber, dass der medizinische Stab der Königlichen Mbappe nicht früher Schonung verordnet habe.
Dem Bericht zufolge wäre Mbappe im Dezember, als die Problematik aufkam, zu einer längeren Pause bereit gewesen, hätten die Vereinsärzte ihm dazu geraten. Da dieser Rat ausblieb, mache das Umfeld des 27-Jährigen Reals medizinisches Personal dafür hauptverantwortlich, dass sich die Kniebeschwerden zuletzt verschlimmerten und weiter hinziehen.
- Getty
Kylian Mbappe fehlt Real Madrid wegen Knieproblemen
Auch Mbappe selbst soll laut Marca alles andere als erfreut sein und habe sich nach Frankreich begeben, wo er sein Knie von Spezialisten untersuchen lassen wolle. Der Angreifer hatte vergangene Woche das Training abbrechen müssen und fehlte beim Rückspiel der Champions-League-Playoffs gegen Benfica (2:1). Auch das Ligaspiel gegen Getafe am Montagabend wird er verpassen.
Ende Dezember war bei Mbappe eine Verletzung des Außenbandes im Knie diagnostiziert worden. Deutlich früher als zunächst angenommen stand der französische Nationalspieler aber wieder auf dem Platz - möglicherweise zu früh.
Wird Mbappe rechtzeitig für die CL-Duelle mit Manchester City fit?
Wann Mbappe wieder spielen kann, ist unklar. Da die entscheidenden Wochen der Saison anstehen und Real schon bald im Achtelfinalkracher der Champions League auf Manchester City trifft, wird Mbappe alles daran setzen, so früh wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen.
Im Hinterkopf hat er dabei aber sicherlich auch die WM im Sommer, in deren Vorfeld er möglichst beschwerdefrei sein möchte. Die Franzosen um Kapitän Mbappe treffen in ihrer schweren Vorrundengruppe auf Norwegen, Senegal und einen Gewinner der Interkontinentalen Playoffs (Bolivien, Irak oder Surinam), die Ende März ausgetragen werden.
Kylian Mbappes Zahlen in der bisherigen Saison
- Einsätze: 33
- Tore: 38
- Assists: 6