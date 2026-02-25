Real Madrid geschockt: Kylian Mbappe droht langer Ausfall nach Verletzung

Am Dienstag hatte Mbappe zwar am Training der Königlichen teilgenommen, musste jedoch die Einheit frühzeitig mit Knieproblemen abbrechen. Mbappe hatte sich Ende vergangenen Jahres einer MRT-Untersuchung unterzogen, bei der eine Verletzung des Außenbandes festgestellt wurde. Nur wenige Tage nach der Diagnose war der Angreifer jedoch schon wieder von Ex-Coach Xabi Alonso aufgestellt worden.

Auch am Wochenende stand Mbappe bei der überraschenden Pleite gegen CA Osasuna (1:2) in der Startformation. Im Kampf um das Achtelfinalticket wird er jetzt allerdings wohl nicht eingreifen können. Nach dem Training untersuchte die medizinische Abteilung das Knie erneut und verschrieb ihm wohl eine Zwangspause.