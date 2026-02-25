Real Madrid wird aller Voraussicht nach im Rückspiel der Champions-League-Playoffs auf Torjäger Kylian Mbappe verzichten müssen. Der Franzose könnte sogar noch deutlich länger ausfallen, wie die französische Sportzeitung L'Equipe berichtet.
Real Madrid geschockt: Kylian Mbappe droht langer Ausfall nach Verletzung
Am Dienstag hatte Mbappe zwar am Training der Königlichen teilgenommen, musste jedoch die Einheit frühzeitig mit Knieproblemen abbrechen. Mbappe hatte sich Ende vergangenen Jahres einer MRT-Untersuchung unterzogen, bei der eine Verletzung des Außenbandes festgestellt wurde. Nur wenige Tage nach der Diagnose war der Angreifer jedoch schon wieder von Ex-Coach Xabi Alonso aufgestellt worden.
Auch am Wochenende stand Mbappe bei der überraschenden Pleite gegen CA Osasuna (1:2) in der Startformation. Im Kampf um das Achtelfinalticket wird er jetzt allerdings wohl nicht eingreifen können. Nach dem Training untersuchte die medizinische Abteilung das Knie erneut und verschrieb ihm wohl eine Zwangspause.
- Getty Images Sport
Mbappe könnte auch im CL-Achtelfinale fehlen
Real-Trainer Alvaro Arbeloa hatte sich zunächst noch optimistisch gezeigt. Der Coach lobte die "Hingabe" seines Schützlings und erklärte, dass dieser "bereit sei". Laut L'Equipe muss Mbappe nun allerdings nicht nur gegen Benfica passen, sondern soll vermutlich mindestens eine zehntägige Pause einlegen.
Durch die längere Ausfallzeit würde der Angreifer auch die kommenden Partien in der heimischen Liga gegen den FC Getafe und Celta Vigo verpassen. Laut dem Bericht sei auch danach eine Rückkehr alles andere als garantiert. Je nach Heilungsverlauf könnte Mbappe auch in der folgenden Länderspielpause sowie bei einem möglichen Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse fehlen.
- Getty Images Sport
Real vom Verletzungspech verfolgt - Mbappe mit überragender Saison
Mbappe ist dabei längst nicht der einzige Real-Star, der sich aktuell mit Verletzungssorgen herumplagt. Auch Jude Bellingham, Dani Ceballos und Rodrygo stehen Trainer Arbeola derzeit nicht zur Verfügung.
Der Ausfall von Mbappe wiegt allerdings besonders schwer. In der laufenden Saison hat er in 33 Pflichtspielen für die Königlichen bereits 44 Scorerpunkte gesammelt. Der 27-Jährige kommt auf 38 eigene Treffer sowie sechs Torvorlagen.
Besonders groß hatte der Franzose bisher in der Champions League aufgespielt. In acht Spielen erzielte er schon 13 Trefer und führt damit die Torjägerliste an. Im Hinspiel gegen Benfica bereitete er zudem den Siegtreffer von Vinicius Jr. vor.
Die kommenden Spiele von Real Madrid
- 25. Februar, 21.00: Real Madrid - Benfica Lissabon (Champions League)
- 2. März, 21.00: Real Madrid - FC Getafe (LaLiga)
- 7. März, 21.00: Celta Vigo - Real Madrid (LaLiga)