Kein deutsches Duell in der CHampions League! FC Bayern trifft auf BVB-Albtraum - Hammer-Los für Real Madrid

Nach dem schmerzlichen Aus des BVB in den Champions-League-Playoffs sind der deutsche Rekordmeister und der Vizemeister die einzigen verbliebenen Bundesliga-Teams im Wettbewerb. Die Runde der letzten 16 wird am 10./11. und 17./18. März ausgetragen. Die Bayern treten zunächst auswärts in Italien an, Leverkusen hat im Hinspiel Heimrecht.

Auch ein Duell zwischen dem FC Bayern von Coach Vincent Kompany und Leverkusen um Trainer Kasper Hjulmand war möglich gewesen, dazu kommt es nun nicht.

Die Bayern hatten sich als Tabellenzweiter der Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Leverkusen setzte sich in den Playoffs gegen Olympiakos Piräus durch.

Abseits der deutschen Teams sticht ein Giganten-Duell hervor: Manchester City und Real Madrid treffen schon im Achtelfinale aufeinander. Beide ermitteln den Gegner der Münchner im Viertelfinale. Leverkusen würde in der Runde der letzten acht Sporting Lissabon oder Überraschungsteam Bodö/Glimt erwarten.