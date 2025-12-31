Starstürmer Kylian Mbappe wird dem spanischen Rekordmeister Real Madrid aufgrund einer Knieverletzung mindestens drei Wochen fehlen. Das bestätigte eine Quelle aus dem Umfeld Mbappes am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.
Knieverletzung! Schock um Kylian Mbappe von Real Madrid
Das Außenband ist betroffen
Nach einer auch vom Verein kommunizierten Verstauchung soll demnach das Außenband im linken Knie betroffen sein, am Silvestertag habe sich der Kapitän der französischen Nationalmannschaft einer MRT-Untersuchung unterzogen.
Real Madrid im Supercup ohne Mbappe
Damit dürfte der Torjäger mehrere Ligaspiele, den spanischen Supercup sowie wahrscheinlich auch das Champions-League-Spiel am 20. Januar gegen seinen Ex-Klub AS Monaco verpassen.
