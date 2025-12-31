mbappeGetty Images

Knieverletzung! Schock um Kylian Mbappe von Real Madrid

Schlechte Nachrichten für Real Madrid zum Jahreswechsel: Kylian Mbappe fehlt den Königlichen wochenlang verletzt.

Starstürmer Kylian Mbappe wird dem spanischen Rekordmeister Real Madrid aufgrund einer Knieverletzung mindestens drei Wochen fehlen. Das bestätigte eine Quelle aus dem Umfeld Mbappes am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

  • Das Außenband ist betroffen

    Nach einer auch vom Verein kommunizierten Verstauchung soll demnach das Außenband im linken Knie betroffen sein, am Silvestertag habe sich der Kapitän der französischen Nationalmannschaft einer MRT-Untersuchung unterzogen. 

  • Real Madrid im Supercup ohne Mbappe

    Damit dürfte der Torjäger mehrere Ligaspiele, den spanischen Supercup sowie wahrscheinlich auch das Champions-League-Spiel am 20. Januar gegen seinen Ex-Klub AS Monaco verpassen.

