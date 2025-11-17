Pep Guardiola soll von ihm beeindruckt sein! Manchester City hat offenbar Interesse an einem der größten Shootingstars der Bundesliga

Wie Sky berichtet, ist Citys Trainer Pep Guardiola beeindruckt von El Malas Fähigkeiten. Der Spanier habe den Bundesliga-Shootingstar schon auf mehreren Videos unter die Lupe genommen, heißt es. Zudem schickte City zuletzt Scouts zu Spielen des 1. FC Köln, um El Mala auch live vor Ort zu beobachten.

El Mala ist einer der Durchstarter der bisherigen Bundesliga-Saison. Mit seinen Qualitäten im Eins-gegen-Eins, seiner enormen Geschwindigkeit und der mutigen Spielweise sorgt der 19-Jährige zuhauf für Begeisterung. Der FC hatte El Mala 2024 von Viktoria Köln verpflichtet und ihn zunächst noch für ein Jahr an den Drittligisten verliehen.

Im Sommer kam der Flügelspieler dann endgültig zu den Geißböcken und hat einen guten Saisonstart hingelegt. In zehn Bundesliga-Einsätzen kam er auf vier Tore und zwei Assists und wurde für seine rasante Entwicklung jüngst mit der erstmaligen Berufung in die deutsche A-Nationalmannschaft belohnt.