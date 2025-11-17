Offensivjuwel Said El Mala vom 1. FC Köln weckt offenbar auch bei Manchester City Begehrlichkeiten.
Pep Guardiola soll von ihm beeindruckt sein! Manchester City hat offenbar Interesse an einem der größten Shootingstars der Bundesliga
- Getty Images Sport
Pep Guardiola soll von Said El Mala beeindruckt sein
Wie Sky berichtet, ist Citys Trainer Pep Guardiola beeindruckt von El Malas Fähigkeiten. Der Spanier habe den Bundesliga-Shootingstar schon auf mehreren Videos unter die Lupe genommen, heißt es. Zudem schickte City zuletzt Scouts zu Spielen des 1. FC Köln, um El Mala auch live vor Ort zu beobachten.
El Mala ist einer der Durchstarter der bisherigen Bundesliga-Saison. Mit seinen Qualitäten im Eins-gegen-Eins, seiner enormen Geschwindigkeit und der mutigen Spielweise sorgt der 19-Jährige zuhauf für Begeisterung. Der FC hatte El Mala 2024 von Viktoria Köln verpflichtet und ihn zunächst noch für ein Jahr an den Drittligisten verliehen.
Im Sommer kam der Flügelspieler dann endgültig zu den Geißböcken und hat einen guten Saisonstart hingelegt. In zehn Bundesliga-Einsätzen kam er auf vier Tore und zwei Assists und wurde für seine rasante Entwicklung jüngst mit der erstmaligen Berufung in die deutsche A-Nationalmannschaft belohnt.
Said El Mala wohl auch beim FC Bayern und BVB Thema
City ist derweil bei weitem nicht der einzige namhafte Verein, der sich mit El Mala beschäftigt. Unter anderem sollen auch die beiden Bundesliga-Giganten FC Bayern München und Borussia Dortmund den Youngster ganz genau im Auge haben.
Der FC schließt einen Abgang seines Top-Talents schon im anstehenden Wintertransferfenster derweil wohl aus. Ohnehin hat El Mala laut Sky beim nächsten Karriereschritt noch keine Eile. Seinen Vertrag in Köln hatte er erst im Juli bis 2030 verlängert und ein Transfer dürfte frühestens kommenden Sommer Thema werden. Im Falle eines Wechsels würde Köln angeblich um die 40 Millionen Euro Ablöse fordern.
- Getty
Said El Mala ist aktuell wieder bei der U21
Auf sein Debüt für Deutschlands A-Nationalteam muss El Mala indes noch warten. Beim 2:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg am vergangenen Freitag saß er 90 Minuten lang auf der Bank, tags darauf reiste er bereits ab und stieß zur U21. Eine Maßnahme, die so schon im Vorfeld abgesprochen war, damit El Mala der U21 in deren wichtigem EM-Qualifikationsspiel in Georgien am Dienstag helfen kann.
"Er hat die Soft-Skills erfüllt. Er ist ein super angenehmer junger Mann, der einen guten Eindruck hinterlassen hat", betonte Bundestrainer Julian Nagelsmann, dass sich El Mala positiv präsentiert habe. Nach dem U21-Länderspiel in Georgien geht es für El Mala dann wieder zum FC, mit dem am Samstag in der Bundesliga ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt ansteht.
Said El Mala in der Saison 2025/26: Seine Leistungsdaten
- Einsätze: 12
- Einsatzminuten: 465
- Tore: 4
- Assists: 2