Kein Debüt unter Nagelsmann! DFB-Shootingstar muss zur U21

Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln muss weiterhin auf sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft warten. Wie der DFB am Samstag bekanntgab, wird der 19-jährige Flügelflitzer nicht im Kader des abschließenden WM-Qualifikationsspiels gegen die Slowakei am Montag in Leipzig stehen.

Stattdessen reiste El Mala am Samstagabend vom A-Team ab und stieß zur U21 in Herzogenaurach. Diese soll er in der EM-Qualifikation unterstützen, am Sonntag treten die DFB-Junioren die Reise nach Georgien an. Dort treffen sie am Dienstag in Tiflis auf die Georgier und brauchen dringend einen Sieg, da man nach vier Spieltagen drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer Griechenland hat.