Andreas Königl

Kein Debüt unter Nagelsmann! DFB-Shootingstar muss zur U21

Said El Mala wird gegen die Slowakei nicht sein Debüt für Julian Nagelsmann feiern. Stattdessen soll der Kölner wieder für die U21 auflaufen.

Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln muss weiterhin auf sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft warten. Wie der DFB am Samstag bekanntgab, wird der 19-jährige Flügelflitzer nicht im Kader des abschließenden WM-Qualifikationsspiels gegen die Slowakei am Montag in Leipzig stehen.

Stattdessen reiste El Mala am Samstagabend vom A-Team ab und stieß zur U21 in Herzogenaurach. Diese soll er in der EM-Qualifikation unterstützen, am Sonntag treten die DFB-Junioren die Reise nach Georgien an. Dort treffen sie am Dienstag in Tiflis auf die Georgier und brauchen dringend einen Sieg, da man nach vier Spieltagen drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer Griechenland hat.

  • 1. FC Köln v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Said El Mala in Luxemburg nur auf der Bank

    Der Grund für diese Maßnahme ist rein sportlicher Natur und keine Degradierung oder Bestrafung für El Mala. Das Vorgehen soll zudem bereits im Vorfeld zwischen Bundestrainer Julian Nagelsmann und U21-Coach Antonio Di Salvo zusammen mit dem Kölner abgesprochen worden sein.

    El Mala war für das WM-Qualifikationsduell gegen Luxemburg (2:0) erstmals von Nagelsmann für die A-Nationalmannschaft berufen worden, kam allerdings nicht zum Einsatz und verbrachte die kompletten 90 Minuten auf der Bank.

  • U21 schlägt Malta 6:0 ohne Said El Mala

    Für die U21 lief El Mala, der 2025 die Fritz-Walter-Medaille (U19) in Silber gewinnen konnte, seit seinem Debüt Anfang September diesen Jahres bereits viermal auf, eine direkte Torbeteiligung kann er dabei aber noch nicht vorweisen.

    Zuletzt hatte die DFB-Auswahl von Di Salvo mit 6:0 gegen Malta gewonnen, wobei A-Nationalspieler Tom Bischof einen Dreierpack beisteuern konnte. 

  • Said El Mala: Seine Bilanz für Deutschland

    Deutschland: 0 Spiele, 0 Tore
    Deutschland U21: 4 Spiele - 0 Tore
    Deutschland U19: 15 Spiele - 7 Tore
    Deutschland U18: 1 Spiel - 0 Tore