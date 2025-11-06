Mit Leroy Sane und einem Shootingstar der Bundesliga: Julian Nagelsmann überrascht mit Kader-Nominierung für WM-Quali

U21-Nationalspieler El Mala solle sich "mit all seiner Unbekümmertheit und Unbeschwertheit bei uns zeigen", sagte der Bundestrainer am Donnerstag über den Teenager, der in dieser Saison mit vier Toren in neun Bundesliga-Spielen seinen Durchbruch erlebte.

Sane, der erstmals seit seinem Sommer-Wechsel zu Galatasaray dabei ist, habe sich seine Nominierung "mit guten Leistungen in der Champions League und der Süper Lig erarbeitet", ergänzte Nagelsmann. Der Flügelstürmer erzielte in 14 Pflichtspielen drei Tore und bereitete drei vor. Thiaw, der in Newcastle mit Nick Woltemade zusammenspielt, sei dort "auf Anhieb eine der Stützen" geworden.

Während in El Mala ein Shootingstart dieser Bundesliga-Saison nominiert wurde, hat es in Lennart Karl vom FC Bayern München ein anderer nicht in Nagelsmanns Aufgebot geschafft.