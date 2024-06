Die Spitzenklubs sind dabei, ihre Shirts für die nächste Spielzeit vorzustellen. Hier gibt es einen Überblick.

Die Saison 2023/24 ist auf Klubebene Geschichte, und die Gedanken kreisen bereits um die Spielzeit 2024/25, für die die größten Vereine des Weltfußballs ihre neuen Trikots vorstellen.

Einige der größten Sportmarken und Fußballvereine rund um den Globus haben sich zusammengetan, um einige wirklich herausragende Trikots zu produzieren. Die alljährliche Flut an neuen Shirts zeigt immer das Beste, was Fußballkultur und -mode zu bieten haben, denn es ist immer mehr als "nur" ein Fußballtrikot.

Sportartikelhersteller wie Nike, Adidas, Puma. New Balance und andere wetteifern um die Aufmerksamkeit der Fußballfans, indem sie jedes Jahr mit neuen Looks aufwarten, und die Nachfrage ist so groß, dass es immer Raum für Innovationen gibt. Je auffälliger, desto besser.

Egal, ob es sich um eine neue Richtung in einem futuristischen, experimentellen Stil oder um ein Retro-Trikot handelt, es gibt eine große Auswahl an Optionen.

GOAL wirft einen genaueren Blick darauf, was die Top-Teams in der Saison 2024/25 tragen werden.