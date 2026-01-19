"Selbst wenn er dafür in die unterste Profiliga der Welt wechseln muss": Für ein Ziel würde Cristiano Ronaldo alles tun

Neben den 1.000 Toren und einem Titel mit Al-Nassr ist ein erfolgreiches Abschneiden mit Portugal bei der WM im kommenden Sommer eines der letzten großen Karriere-Ziele Ronaldos. Der 40-Jährige nimmt im Nationalteam weiterhin eine wichtige Rolle ein, in der WM-Qualifikation gelangen ihm in fünf Spielen fünf Tore. Portugals Trainer Roberto Martinez setzt im Sturmzentrum ganz klar auf den Routinier.

Aufatmen durfte CR7 Ende November, nachdem er kurzzeitig fürchten musste, nach seiner Roten Karte im vorletzten Qualifikationsspiel gegen Irland (0:2) den Start der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gesperrt zu verpassen. Ronaldo wurde jedoch lediglich für ein Spiel aus dem Verkehr gezogen und hat seine Sperre damit bereits im abschließenden Quali-Match gegen Armenien (9:1) abgesessen. Allerdings wird er in den ersten beiden Gruppenspielen der WM gegen einen Playoff-Gewinner (DR Kongo, Jamaika oder Neukaledonien, 17. Juni) und Usbekistan (23. Juni) noch auf Bewährung spielen. Zum Abschluss der Vorrunde treffen die Portugiesen dann am 28. Juni auf Kolumbien.

Nachdem er sein Land 2016 zum Gewinn der EM geführt hatte, blieb der WM-Titel für CR7 bis dato bei fünf Teilnahmen ein unerfüllter Traum. Im Sommer zählen die Portugiesen zum erweiterten Favoritenkreis und träumen davon, sich erstmals zum Weltmeister zu krönen.

Dass Ronaldo seine Nationalmannschaftskarriere nach der WM beendet, gilt als wahrscheinlich, da er bereits während der EM 2024 angekündigt hatte, dass dies seine letzte Europameisterschaft sein würde. Nani hofft jedoch darauf, dass sein Kumpel seine Meinung noch einmal ändert und doch noch bis zur EM 2028 weiter macht: "Das hängt davon ab, wie er sich körperlich fühlt, ob er von Verletzungen verschont bleibt und die Motivation aufrecht erhalten kann, die ihn nun schon seit mehr als 20 Jahren antreibt", sagte der 39-Jährige, der seine eigene Laufbahn Ende 2024 beendet hatte. "Wenn irgendjemand die außergewöhnliche Leistung vollbringen kann, mit 43 eine EM zu spielen, dann ist es Cristiano."