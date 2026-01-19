Cristiano Ronaldos ehemaliger Mitspieler Nani ist überzeugt davon, dass CR7 sein großes Ziel von 1000 Karrieretoren noch erreichen wird.
"Selbst wenn er dafür in die unterste Profiliga der Welt wechseln muss": Für ein Ziel würde Cristiano Ronaldo alles tun
Nani ist überzeugt: Cristiano Ronaldo erreicht 1000 Tore
"Er wird locker auf die 1.000 Tore kommen, daran habe ich keinen Zweifel", sagte Nani, der sowohl in der portugiesischen Nationalmannschaft als auch einst bei Manchester United mit Ronaldo zusammenspielte, bei FourFourTwo. Aktuell steht CR7 bei 953 Treffern für Vereine und Nationalmannschaft während seiner bisherigen Profikarriere - viel fehlt also nicht mehr.
"Das ist ein Meilenstein, der ihm viel bedeutet und den er schon seit Jahren im Hinterkopf hatte", weiß Nani. "Er wird es schaffen - selbst wenn er dafür in die unterste Profiliga der Welt wechseln müsste. Aber das wird gar nicht nötig sein."
- Getty
Cristiano Ronaldo steht noch bis 2027 bei Al-Nassr unter Vertrag
Trotz fortgeschrittenen Fußballeralters von mittlerweile 40 Jahren ist Ronaldo weiterhin ein Torgarant. Für Al-Nassr hat er diese Saison in 19 Einsätzen bereits 16 Treffer erzielt, sein Vertrag bei dem saudi-arabischen Topklub läuft noch bis Sommer 2027. Rund eineinhalb Jahre hat der Stürmerstar für die fehlenden 47 Tore also mindestens noch Zeit. Ob er seine Karriere nach Ablauf des Vertrages - dann ist er 42 - fortsetzt, ist noch offen.
"Mich überrascht das nicht", sagte Nani, der 76-mal gemeinsam mit Ronaldo für Portugal auf dem Platz stand, zu dessen Langlebigkeit als Profi. "Cristiano wusste immer ganz genau, was er will. Wenn man so klare Prioritäten und die richtige Unterstützung um sich herum hat, wird alles leichter."
Cristiano Ronaldo will mit Portugal Weltmeister werden
Neben den 1.000 Toren und einem Titel mit Al-Nassr ist ein erfolgreiches Abschneiden mit Portugal bei der WM im kommenden Sommer eines der letzten großen Karriere-Ziele Ronaldos. Der 40-Jährige nimmt im Nationalteam weiterhin eine wichtige Rolle ein, in der WM-Qualifikation gelangen ihm in fünf Spielen fünf Tore. Portugals Trainer Roberto Martinez setzt im Sturmzentrum ganz klar auf den Routinier.
Aufatmen durfte CR7 Ende November, nachdem er kurzzeitig fürchten musste, nach seiner Roten Karte im vorletzten Qualifikationsspiel gegen Irland (0:2) den Start der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gesperrt zu verpassen. Ronaldo wurde jedoch lediglich für ein Spiel aus dem Verkehr gezogen und hat seine Sperre damit bereits im abschließenden Quali-Match gegen Armenien (9:1) abgesessen. Allerdings wird er in den ersten beiden Gruppenspielen der WM gegen einen Playoff-Gewinner (DR Kongo, Jamaika oder Neukaledonien, 17. Juni) und Usbekistan (23. Juni) noch auf Bewährung spielen. Zum Abschluss der Vorrunde treffen die Portugiesen dann am 28. Juni auf Kolumbien.
Nachdem er sein Land 2016 zum Gewinn der EM geführt hatte, blieb der WM-Titel für CR7 bis dato bei fünf Teilnahmen ein unerfüllter Traum. Im Sommer zählen die Portugiesen zum erweiterten Favoritenkreis und träumen davon, sich erstmals zum Weltmeister zu krönen.
Dass Ronaldo seine Nationalmannschaftskarriere nach der WM beendet, gilt als wahrscheinlich, da er bereits während der EM 2024 angekündigt hatte, dass dies seine letzte Europameisterschaft sein würde. Nani hofft jedoch darauf, dass sein Kumpel seine Meinung noch einmal ändert und doch noch bis zur EM 2028 weiter macht: "Das hängt davon ab, wie er sich körperlich fühlt, ob er von Verletzungen verschont bleibt und die Motivation aufrecht erhalten kann, die ihn nun schon seit mehr als 20 Jahren antreibt", sagte der 39-Jährige, der seine eigene Laufbahn Ende 2024 beendet hatte. "Wenn irgendjemand die außergewöhnliche Leistung vollbringen kann, mit 43 eine EM zu spielen, dann ist es Cristiano."
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldos bisherige Tore für Vereine und Nationalmannschaft
- Real Madrid: 450 Tore
- Manchester United: 145 Tore
- Portugal: 143 Tore
- Al-Nassr: 109 Tore
- Juventus Turin: 101 Tore
- Sporting Lissabon: 5 Tore
- Gesamt: 953 Tore