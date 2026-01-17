Muss der BVB um seinen Trainer bangen? Weltklub soll Interesse an Niko Kovac haben

Wie der Transferexperte Rudy Galetti für das englische Portal TEAMtalk berichtet, hat United Kovac auf die Liste potenzieller langfristiger Nachfolger für den Anfang Januar entlassenen Ruben Amorim gesetzt. Bis Saisonende steht bei den Red Devils interimsmäßig noch Michael Carrick an der Seitenlinie, der in seinem ersten Spiel am Samstag einen 2:0-Derbysieg gegen Manchester City bejubeln durfte.

United sehe in Kovac ein spannendes Trainerprofil und wolle den BVB-Coach in den kommenden Monaten genau beobachten, heißt es. Kontakt habe es bis dato allerdings noch nicht gegeben und die Engländer wollen ohnehin noch bis zum Frühjahr warten, ehe man sich konkret um den neuen Chefcoach bemüht.

Neben Kovac werden einige weitere prominente Namen bei United gehandelt. Unter anderem der aktuelle englische Nationaltrainer Thomas Tuchel, der jüngst beim FC Chelsea entlassene Enzo Maresca oder Oliver Glasner sollen Thema bei den Verantwortlichen im Old Trafford sein. Letzterer hatte vor kurzem verkündet, dass er Crystal Palace mit Ablauf seines Vertrages am Saisonende verlassen wird.