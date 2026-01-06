"Wir haben eine verbale Einigung": Neuer Trainer bestätigt bevorstehenden Wechsel zum FC Chelsea

"Ich habe noch nicht unterschrieben, aber wir haben eine verbale Einigung", sagte der 41-Jährige am Dienstagmorgen in einer Pressekonferenz seines derzeitigen Vereins Racing Straßburg. Damit tritt Rosenior die Nachfolge des entlassenen Enzo Maresca an, eine Bestätigung seitens des Klub-Weltmeisters stand zunächst aus.

"Es wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden über die Bühne gehen", sagte Rosenior. Er sei noch einmal in Straßburg, "weil mir dieser Verein am Herzen liegt und ich es für richtig hielt, die Fragen heute persönlich hier zu beantworten, bevor ich mich der nächsten Etappe meiner Karriere zuwende."