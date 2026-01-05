Ein Ex-Star übernimmt vorerst: Manchester United setzt Trainer Ruben Amorim vor die Tür

Amorim hatte im November 2024 mit großen Vorschusslorbeeren bei United vom kurz zuvor entlassenen Erik ten Hag übernommen. Nach seiner sehr erfolgreichen Arbeit bei Sporting Lissabon galt der Portugiese als großer Hoffnungsträger, die Red Devils endlich wieder in erfolgreichere Zeiten zu führen.

Allerdings lief es auch unter Amorim in der vergangenen Saison nicht besser. In der Premier League landete United letztlich auf einem komplett enttäuschenden 15. Tabellenplatz und verpasste zudem einen versöhnlichen Abschluss, als das Europa-League-Finale gegen Tottenham knapp verloren ging.

In der laufenden Spielzeit besserte sich die Situation zumindest etwas, nach 20 Spieltagen steht United auf Rang sechs mit Tuchfühlung zu Champions-League-Platz vier. Nach den enormen Investitionen im vergangenen Sommer, als Amorim für insgesamt 250 Millionen Euro neue Spieler holen und unter anderem Uniteds Offensive auf links drehen durfte, hatte man sich im Old Trafford allerdings mehr erwartet.

Auch in Uniteds Umfeld war die Kritik an Amorim zuletzt immer lauter geworden. Nach dem Remis in Leeds hatte beispielsweise der Sohn von Vereinsikone Paul Scholes gewütet: "Verp*** dich, du nutzloser Idiot! Ein weiterer Jose Mourinho, der um die Abfindung bettelt. Du wurdest vom Klub unterstützt und hast einige der schlechtesten taktischen Entscheidungen getroffen, die ich je während eines Spiels gesehen habe. Nur du bist daran schuld. Steh dazu, wie du es versprochen hast, und verp*** dich!", schrieb Arron Scholes bei X an Amorim adressiert.