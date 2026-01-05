Manchester United trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Ruben Amorim. Das gaben die Red Devils am Montagvormittag offiziell bekannt.
Ein Ex-Star übernimmt vorerst: Manchester United setzt Trainer Ruben Amorim vor die Tür
Zunehmende Unstimmigkeiten zwischen Manchester United und Ruben Amorim
Einem Bericht von The Athletic zufolge sind zunehmende Unstimmigkeiten im Verhältnis zwischen Amorim und den United-Bossen der Grund für die Entlassung. Der 40-Jährige hatte erst am Sonntag für Aufsehen gesorgt, als er nach dem enttäuschenden 1:1 bei Aufsteiger Leeds United mangelnde Unterstützung im Verein beklagte und selbst einen vorzeitigen Abschied andeutete. "Ich habe das Gefühl, dass wir, wenn wir ein perfektes 3-4-3 spielen wollen, viel Geld ausgeben müssen und Zeit brauchen", sagte Amorim auf der Pressekonferenz: "Ich beginne zu verstehen, dass das nicht passieren wird. Also muss ich mich vielleicht anpassen."
Die Zeit des Portugiesen im Old Trafford endet damit nach nur knapp 14 Monaten, Amorims Vertrag in Manchester wäre noch bis Sommer 2027 gültig gewesen.
Ex-United-Profi sitzt am Mittwoch anstelle von Amorim auf der Trainerbank
Interimsmäßig wird Ex-United-Profi Darren Fletcher bei den Red Devils von Amorim übernehmen und am Mittwoch im Premier-League-Spiel beim FC Burnley auf der Bank sitzen. Der 41-jährige Schotte war nach seinem Karriereende zunächst als Jugendtrainer bei United eingestiegen, war von März 2021 bis April 2024 zudem Technischer Direktor bei dem englischen Spitzenklub. Zwischenzeitlich arbeitete er auch als Co-Trainer und Techniktrainer bei der ersten Mannschaft, aktuell ist Fletcher seit vergangenem Sommer Chefcoach von Uniteds U18.
Interessant: Fletchers 18-jährige Zwillings-Söhne Jack und Tyler schafften bei United zuletzt den Sprung in die erste Mannschaft. Während Tyler in den vergangenen drei Premier-League-Spielen jeweils im Kader stand, kam Jack auch schon zu ersten Einsätzen.
Ruben Amorim stand bei Manchester United mehr und mehr in der Kritik
Amorim hatte im November 2024 mit großen Vorschusslorbeeren bei United vom kurz zuvor entlassenen Erik ten Hag übernommen. Nach seiner sehr erfolgreichen Arbeit bei Sporting Lissabon galt der Portugiese als großer Hoffnungsträger, die Red Devils endlich wieder in erfolgreichere Zeiten zu führen.
Allerdings lief es auch unter Amorim in der vergangenen Saison nicht besser. In der Premier League landete United letztlich auf einem komplett enttäuschenden 15. Tabellenplatz und verpasste zudem einen versöhnlichen Abschluss, als das Europa-League-Finale gegen Tottenham knapp verloren ging.
In der laufenden Spielzeit besserte sich die Situation zumindest etwas, nach 20 Spieltagen steht United auf Rang sechs mit Tuchfühlung zu Champions-League-Platz vier. Nach den enormen Investitionen im vergangenen Sommer, als Amorim für insgesamt 250 Millionen Euro neue Spieler holen und unter anderem Uniteds Offensive auf links drehen durfte, hatte man sich im Old Trafford allerdings mehr erwartet.
Auch in Uniteds Umfeld war die Kritik an Amorim zuletzt immer lauter geworden. Nach dem Remis in Leeds hatte beispielsweise der Sohn von Vereinsikone Paul Scholes gewütet: "Verp*** dich, du nutzloser Idiot! Ein weiterer Jose Mourinho, der um die Abfindung bettelt. Du wurdest vom Klub unterstützt und hast einige der schlechtesten taktischen Entscheidungen getroffen, die ich je während eines Spiels gesehen habe. Nur du bist daran schuld. Steh dazu, wie du es versprochen hast, und verp*** dich!", schrieb Arron Scholes bei X an Amorim adressiert.
Ruben Amorim bei Manchester United: Statistiken und Daten
- Spiele: 63
- Siege: 25
- Unentschieden: 15
- Niederlagen: 23
- Torverhältnis: 122 : 114
- Punkte: 90
- Punkte pro Spiel: 1,43