"Werde keinen neuen Vertrag unterschreiben": Oliver Glasner verlässt Crystal Palace zum Saisonende

Palace befindet sich derzeit in einer Krise. Am Wochenende waren die Eagles blamabel beim Sechstligisten FC Macclesfield als Titelverteidiger aus dem FA-Cup ausgeschieden und warten seit neun Pflichtspielen auf einen Sieg. "Wir haben es drei Monate lang vertraulich behandelt. Aber jetzt ist es wichtig, Klarheit zu schaffen. Und wir hatten einen sehr vollen Terminkalender, deshalb wollten wir nicht darüber sprechen. Steve und ich wollen das Beste für Crystal Palace", sagte Glasner.

Der ehemalige Trainer des VfL Wolfsburg und von Eintracht Frankfurt hatte Palace im Februar 2024 übernommen und im vergangenen Jahr zum ersten Titel der Vereinsgeschichte geführt. Im Finale des FA-Cups bezwang er mit seinem Team Manchester City mit 1:0, im August folgte der Titel im Community Shield (3:2 i.E. gegen Meister FC Liverpool).